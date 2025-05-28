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    苗縣葡萄受災嚴重 即起至6/11辦理現金救助

    苗縣葡萄受災嚴重，即日起至6月11日辦理現金救助。（卓蘭鎮公所提供）

    苗縣葡萄受災嚴重，即日起至6月11日辦理現金救助。（卓蘭鎮公所提供）

    2025/05/28 11:08

    〔記者蔡政珉／苗栗報導〕素有「水果王國」美譽的苗栗縣卓蘭鎮，但3、4月間授粉期受連續降雨、低溫與西南風影響，導致出現大批無籽、長不大的「石葡萄」，通霄鎮同樣受害，農政單位會勘後認為受災程度將近一半，已達天然災害救助標準，農業部農糧署公告，今日起至6月11日止，卓蘭鎮與通霄鎮鎮為辦理葡萄3至4月低溫（遲發性）農業天然災害現金救助地區，每公頃10.2萬。

    苗栗縣政府農業處表示，此次受災地區以卓蘭鎮為主，農民反映因3、4月間連續低溫造成葡萄授粉不良，受損確實嚴重，達到天然災害現金救助標準，上週會勘後即報請農糧署爭取救助。

    苗栗縣農業處提醒，損害率達20%以上農民於申請期間內可至相關公所申請辦理現金救助。

    農民反映，苗栗縣葡萄近年來因氣候變遷等因素，較常發生石葡萄災情，今年災情嚴重，可能因強風折枝，使葡萄無法順利輸送養分、水份，或者遇上暴雨、較大變化溫差，導致葡萄無法正常生長。

    石葡萄形成主因為低溫、南風等天候因素，加上氣溫變化差異大，容易影響葡萄開花期間授粉，花粉無法順利飄散，著果率不佳，導致出現大批顆粒小、無法繼續長大、無籽的假性結果，俗稱的「石葡萄」。

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