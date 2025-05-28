綠島接手金門淘汰太武輪要花1.2億修繕 挨批可買新船

今年3月太武號抵高雄港的畫面。（記者黃明堂翻攝）

2025/05/28 11:01

〔記者黃明堂／台東報導〕船齡28年、原本是金門縣政府公船的「太武號」客輪去年除役，台東縣綠島鄉公所接受轉贈，卻得耗1.2億元維修，相較之下，近來開航的新船造價2億，還有政府補助6千萬元。議員王姷力說，這艘老船跑台東綠島要花1小時50分，比新船多花一倍多時間，完全不符鄉親期待，不如沉海當鋼鐵礁。副縣長王志輝說，太武號具抗浪性，可補足一般民船在冬季無法開航的問題。

太武輪為高雄中信造船廠建造，1997年出廠，主要為金門本島與烈嶼間的交通渡輪；2001年曾擔負金門、廈門小三通首航歷史任務，該船諸元為總噸數198噸，船長29公尺，寬8.2公尺，載客人數192人，馬力570匹，設計船速13.22節，船齡迄今已滿28年，原本已除籍退役的太武輪，由金門縣府贈送綠島鄉公所。今年3月已接收，目前停泊高雄港進行維修。

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綠島鄉長謝賢裕說，接收太武輪客船，比起建造新船，不僅所需的繪圖、審圖、建造、測試等期程2至3年交船時間縮短許多，現有的192席座位，會改為50席的豪華座椅，讓鄉民坐起來更舒適。

縣議員王姷力今天在議會質詢指出，鄉公所評估修繕費用要1.2億，目前停泊在高雄港也要停泊費，且這艘老船跑得慢，台東到綠島就要1小時50分鐘，新船只要40分鐘，縣府協助公所接收老船，問題一一浮現，有負鄉親期待。她建議馬上開回綠島投入營運，開開看，如果真不行，就汰舊換新，把太武號沉入海底當鋼鐵礁。

副縣長王志輝說，其實這艘船還很好用，所以可以從金門開到高雄，雖然跑得慢，但抗浪性相當強，在冬季一般民船無法開時，它可以上場，所以還是很有功能的。

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