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    盧秀燕宣布大巨蛋在水湳經貿 藍支持、綠批忽略交通壅塞及區域發展平衡

    台中市大巨蛋將落腳在水湳經貿區。（市府提供）

    台中市大巨蛋將落腳在水湳經貿區。（市府提供）

    2025/05/28 10:50

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市長盧秀燕宣布台中大巨蛋確定落腳水湳經貿園區的創研一，國民黨台中市議會黨團表示「全力支持」。黨團書記長李中指出，大巨蛋預定地鄰近捷運站，且水湳經貿園區相當寬廣、該處土地是市府所有的素地，可以立即開始規劃，相當適合；民進黨議員則批附近已經有可以容納1.5萬人的巨蛋，現在又來一顆大蛋，而且無捷運忽略交通問題、不顧及區域發展平衡。

    國民黨中市黨團書記長李中指出，水湳經貿園區「創研一」用地就是目前的水湳球場，該處交通相當便利，距離捷運綠線捷運文華站、文心櫻花站約不到2公里，距離未來捷運橘線O009站更不到1公里距離；此外，水湳經貿園區寬廣、土地不必徵收，可縮短大巨蛋興建時程，黨團全力支持。

    此外，關於交通接駁問題，李中說，希望市府從現在就開始規劃，畢竟到時要疏散人數達2至4萬人，不能等到巨蛋興建後才著手規劃接駁、輸運相關事宜。

    民進黨市議員則對地點相當不以為然，張芬郁表示，今天是市政總質詢第一天就被炸鍋，大巨蛋落腳水湳經貿園區，完全無法發揮大巨蛋效應，而且地點並無捷運，且都集中一處，無法達到台中市區域發展平衡，附近已經有可以容納1.5萬人的巨蛋，現在又來一顆大蛋，盧秀燕在任期最後階段，不顧及區域發展平衡、都市更新，恣意處分台中精華土地，膽大妄為的行徑，背後原因令人不解。

    民進黨市議員陳雅惠指出，市長盧秀燕雖強調大巨蛋基地「無需徵收、交通便利」，卻完全避談後續土地開發利益如何分配，也未說明財務規劃與場館管理模式。至於標榜多功能的巨蛋場館要能打棒球、辦演唱會，卻與市府另案推動的大型棒球場定位重疊，顯示整體體育設施規劃嚴重缺乏統籌。

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