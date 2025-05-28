旅美學人朱經武故居傳遭誤拆 清水民眾譁然

國防部三月份將朱經武舊宅區用圍籬圈圍保護，卻傳出誤拆烏龍。（記者張軒哲攝）

2025/05/28 10:50

〔記者張軒哲／台中報導〕享譽國際的旅美學人、中研院士朱經武，童年居住在清水眷村，國防部三月份將朱經武舊宅區用圍籬圈圍保護，受到地方居民關注，但當時因拆除時發生誤拆烏龍事件，導致僅剩的舊屋全遭拆毀，引起地方民眾議論，直呼很離譜。據了解，國防部與台中市府文化局預計考究原建築外觀與室內外空間進行重建。

朱經武是清水高中第7屆1958年畢業，就讀初中及高中共6年，曾擔任香港科技大學校長、台灣中央研究院院士，也獲聘為台灣綜合大學系統總校長，在學術、專業領域深受肯定愛戴。朱經武去年底還返回清水眷村的故居探視，兒時與家人相處回憶湧上心頭，並拜訪曾經就讀的母校清水國小及清水高中，受到師生與地方人士歡迎，也開啟故居修復契機。

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朱經武故居閒置多年，原本為雙拼磚瓦房舍，有前後院與側院區域。據悉，有鑑於朱經武在高溫超導體研究，故居原本先以圍籬保護剩餘的建物結構，並隔絕閒雜人士進入破壞，預計納入第三期工程規劃，編列經費修復，完工後規劃名人故事館，由台中市府文化局維護管理。

地方人士指出，之前民眾以為工人是在拆除其他旁邊眷村房舍，沒想到後來發現連朱經武故居僅存的房舍也被拆除，應該是遭到誤拆。

朱經武故居原本規畫修復，疑似遭到誤拆。（記者張軒哲攝）

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