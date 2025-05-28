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    阿勃勒盛開 台南182線仁德段下起「黃金雨」

    仁德182線仁中山高西側路段，目前阿勃勒爆開，呈現「黃金雨」美景。（記者吳俊鋒攝）

    仁德182線仁中山高西側路段，目前阿勃勒爆開，呈現「黃金雨」美景。（記者吳俊鋒攝）

    2025/05/28 11:48

    〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南市區通往高雄內門的重要道路182線，在仁德段栽種了逾210株的阿勃勒，正值開花期，微風吹拂，沿途猶如下起浪漫的「黃金雨」，相當迷人，被喻為目前最美的都市街景。

    仁德182線的阿勃勒，西起文華路，至國道1號前，共46株，栽種在中央分隔島上，以及家樂福大賣場外，當地往返車流頻仍，開花期間，最受關注。 尤其種在家樂福外的阿勃勒，因枝幹較為粗，樹冠幅也大，花開得最茂密，所形成的「黃金傘」更壯觀，常吸引路過民眾駐足、遊賞。

    至於過了國道1號涵洞後的東段阿勃勒，從中正路開始，一直到與歸仁交界的高鐵橋下前，約2公里，數量近170株之多，也持續開花中，綿延的黃色美景，令人驚艷。

    民進黨議員郭鴻儀表示，182線仁德段的阿勃勒，在縣市合併前陸續栽種，每年5月份綻放，尤其爆開時，枝頭上一片黃色花海，為當地車水馬龍的忙碌街景，增添美麗色彩。

    至於家樂福外的阿勃勒，為何比中央分隔島上的長得更粗壯，除了裁種時間有先後之外，郭鴻儀研判，可能與樹下的根部生長空間較大有關。

    仁德182線中山高東側路段，目前阿勃勒行道樹盛開中。（記者吳俊鋒攝）

    仁德182線中山高東側路段，目前阿勃勒行道樹盛開中。（記者吳俊鋒攝）

    仁德182線中山高東側路段，阿勃勒盛開中。（記者吳俊鋒攝）

    仁德182線中山高東側路段，阿勃勒盛開中。（記者吳俊鋒攝）

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