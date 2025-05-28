劉和然、蘇巧慧赴新莊地藏庵參拜 為文武大眾爺祝壽

劉和然與蘇巧慧握起彼此雙手閒聊，氣氛融洽。（記者陳奕劭攝）

2025/05/28 10:25

〔記者陳奕劭／新北報導〕今天（28日）是農曆五月初二文武大眾爺聖誕，新莊地藏庵舉行三獻祝壽祭典，被視為2026年新北市長可能人選的新北市副市長劉和然、立委蘇巧慧同台，兩人雙手緊握、簡單寒暄。為感謝員警付出，廟方宣布捐贈110萬元予新莊分局。

為慶祝農曆五月初二文武大眾爺聖誕，一早新莊地藏庵舉行三獻祝壽祭典，吸引許多民眾參拜，廟裡也出動指揮家演奏音樂。今天祭拜陣仗龐大，劉和然、蘇巧慧、多位市議員到場。蘇巧慧先到地藏庵和廟方人員打招呼，並參拜致意，劉和然到場後與蘇巧慧握起彼此雙手閒聊。蘇巧慧因為立法院甲動提前離開，劉和然則待到活動結束後離去。

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劉和然表示，感謝新莊地藏庵長年投入公益，不遺餘力地回饋地方，提供新莊各級學校獎助學金、低收入戶與急難救助，廟方捐贈110萬元給予新莊分局作為勤務使用，感謝警方在遶境期間的付出。

民政局指出，新莊地藏庵文武大眾爺祭典是新北市無形文化資產，迄今歷史超過百年。最大的特色是全台少見的官將首喊班儀式，相傳官將首是地藏王菩薩的駕前護法，以手持三叉尖槍、令旗的損將軍，及手拿火籤、虎頭牌、手銬的增將軍，為大眾老爺開道，並緝捕兇鬼惡徒。

視為2026年新北市長可能人選，新北市副市長劉和然、立委蘇巧慧簡單寒暄。（記者陳奕劭攝）

農曆五月初二文武大眾爺聖誕，立委蘇巧慧來到地藏庵參拜致意。（記者陳奕劭攝）

副市長劉和然來到地藏庵參拜，與廟方人員合影。（記者陳奕劭攝）

新莊地藏庵舉行三獻祝壽祭典，劉和然與蘇巧慧同台參拜。（記者陳奕劭攝）

新莊地藏庵有指揮家演奏音樂，營造優美氣氛。（記者陳奕劭攝）

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