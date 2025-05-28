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    高雄韓流拼盤演唱會5/31登場 世運場館周邊道路交管

    5月31日「KT POP」演唱會在高雄世運主場館登場，世運大道將全段封閉，並提供散場免費接駁服務。（高雄市交通大隊提供）

    5月31日「KT POP」演唱會在高雄世運主場館登場，世運大道將全段封閉，並提供散場免費接駁服務。（高雄市交通大隊提供）

    2025/05/28 10:18

    〔記者許麗娟／高雄報導〕2025年韓流拼盤「KT POP」演唱會5月31日在高雄世運主場館登場，世運大道當天下午4點起至晚上12點全段封閉管制，周邊道路也會加強違規取締。

    「KT POP」演唱會陣容有Mark Tuan（GOT7）、MONSTA X（SHOWNU X HYUNGWON）、IVE、ZEROBASEONE、UNIS、 izna、KiiiKiii、池昌旭（MC），將在高雄再次引爆韓流魅力。

    高雄市交通局指出，世運大道當天下午4點起至晚上12點將全段封閉管制，管制區內除緊急救護車輛、執行公務車輛及接駁車外，其他汽車、機車均禁止通行及停放，周邊道路將加強違規停車拖吊取締；同時預測左楠路、翠華路、軍校路、國道10號將有車多情形，建議南北向改道至民族路、博愛路、高鐵路，東西向改道至加昌路、新莊一路、水管路。

    建議歌迷搭捷運至紅線 R17 世運站出站，步行 5至8 分鐘即可抵達世運主場館。另外散場部分，捷運公司已規劃提高捷運疏運量能，縮短班距為3至4分鐘，維持散場動線順暢。晚上9點半至11點半將安排免費接駁車，提供「演唱會場-高鐵左營站/台鐵新左營站」散場接駁車服務。

    演唱會周邊機車臨時停放區，規畫於軍校路608巷旁場內道路及開放軍校路西側路邊汽車停車格供機車臨時停放，共約1500席，開放時間為5月31日12點至晚上11點。

    高雄市交通大隊表示，因應散場時人潮眾多，警方將針對左楠路與世運大道路口、軍校路與世運大道路口等重要路口，加派警力疏導人潮，對於散場時搭乘捷運的民眾，於世運大道南北兩側人行道採取「南北向分流」模式，分散人潮，總計投入警力300名、義交103名協助周邊路段交通疏導。

    5月31日世運主場館周邊道路改道建議。（高雄市交通局提供）

    5月31日世運主場館周邊道路改道建議。（高雄市交通局提供）

    建議歌迷將汽機車停放於鄰近捷運與輕軌站的停車場，再轉乘捷運前往演唱會場。（高雄市交通局提供）

    建議歌迷將汽機車停放於鄰近捷運與輕軌站的停車場，再轉乘捷運前往演唱會場。（高雄市交通局提供）

    演唱會當天交通指南。（高雄市交通局提供）

    演唱會當天交通指南。（高雄市交通局提供）

    散場指乘車指南。（高雄市交通局提供）

    散場指乘車指南。（高雄市交通局提供）

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