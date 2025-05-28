台中大巨蛋地點揭曉！落腳超級精華區水湳園區「創研1」

盧秀燕宣布台中大巨蛋落腳水湳經貿園區。（記者蘇孟娟攝）

2025/05/28 09:54

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市長盧秀燕規劃打造台中大巨蛋，選址地點引各界關注，盧秀燕今早正式宣布大巨蛋地點，將在水湳經貿園區內的「創研1」用地，面積達16.3公頃，興建規模可容達3萬人、能舉辦棒球賽及演唱會的大巨蛋，相關建設案今早已正式政策公告，全由民間投資，市府僅提供土地給民間開發，未來比照東京大巨蛋模式營運，若順利估需4年打造，應可望在2030年營運。

盧秀燕之前表態台中將興建大巨蛋後，僅公布選址條件必須是不需另徵收的素地、土地至少15公頃，交通便利且有商業性，台中市包括海線、北屯、南屯均積極爭取落腳，各界關切大巨蛋金雞母的落腳處，今盧秀燕終於揭曉選址地點。

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盧秀燕指出，台中大巨蛋地點將設在水湳經貿園區的「創研1」，是由民間投資人根據促參法提出BOT計畫，「創研1」雀屏中選的原因包括是完全的「素地」，不需徵收或拆遷，用地非常單純，且面積符合之前所提到15、16公頃的條件，該地土地面積達16.3公頃。

此外，該地點交通非常方便，有2條捷運經過，包括綠線有兩站行經，未來另有橘線經過，到高鐵及機場車程均約僅半小時，是重要交通節點，另更具有商業性投資性，均是雀屏中選原因，未來建設全由民間投資，台中市不必出一毛錢，只提供土地給民間開發。

盧秀燕說，台中大巨蛋是「超級蛋」，希望蓋至少能容3萬人的多功能場館，能舉辦棒球等大型運動賽事，並能提供舉辦大型演唱會，將比照東京大巨蛋模式開發，相關建設案今早已上網政策公告，台中大巨蛋建設正式啟動。

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