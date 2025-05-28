存德藥房「送香包快閃」獨家秘方滿滿金門味

金門存德藥房父女顏及人（右）、顏芷君（左）說明端午節送香包快閃活動，需完成指定方式，香包領完為止。（記者吳正庭攝）

2025/05/28 09:57

〔記者吳正庭／金門報導〕滿滿「金門味」的百年老字號金門存德藥房，今天上午9點30分啟動每年的送香包快閃活動，循往例，只要在臉書打卡按讚、追蹤存德IG、Google評論3種方式擇1，就可以把獨家祖傳香味的「存德好香粽」帶回家，每人限領1個。

金門存德藥房創立於1832年，以傳統特調的「13香」聞名，其中胡椒粉單純悠遠的香氣，更是遠近馳名，不僅是台灣本島、中國觀光客冒雨也指名前往，許多遠自馬來西亞等地僑親，更是聞香而來，看見店內逾百年的藥櫃，手裡掂掂僅銅板價50元的胡椒粉，百年飄香的老味道，常被登門客形容是「最有金門味」的老店。

請繼續往下閱讀...

存德第5代掌門人顏及人說，香包內含艾葉、雄黃等8種祖傳中藥香料，有助驅蚊避邪，掛在車內馨香滿滿，尤其考季來臨，「包粽（包中）」有助穩定考生情緒，他強調，「我們的香料不加任何添加物」。

準接班人顏芷君說，繼前年「粽夏夜之夢」、去年「粽望所歸」，今年端午節限定送香包活動的主題是「艾草青、粽香盈」，結合老闆打磨的祖傳香料、闆娘親手縫製的香包，只要追蹤「存德」IG、Google評論、FB打卡按讚3選1，就能到店裡免費領取粽型香包1個，數量有限，領完為止。

金門存德藥房推出送香包快閃活動，香包內含艾葉、雄黃等八種祖傳中藥香料。（記者吳正庭攝）

金門存德藥房大賣的不僅是「十三香」，其中的四物，因為獨特調配、藥性溫和，吸引不少中國客遠道上門選購。（記者吳正庭攝）

金門存德藥房啟動送香包快閃活動，只要在臉書打卡按讚、追蹤存德IG、Google評論三選一，就可以把一顆「存德好香粽」帶回家。（存德藥房提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法