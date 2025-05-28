南投旭光高中新任校長遴選首度「海選」 毛彬權8月接任

南投縣立旭光高中新任校長遴選，首度採「海選」方式，南投縣府公告正取名單，由現任卓蘭高中教務主任毛彬權獲選。（圖擷自毛彬權臉書）

2025/05/28 09:36

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣立旭光高中創校以來，新任校長遴選首次採用「海選」方式，開放全國符合資格者來報名，有7人報名，資格審查後6人進入面試，最後由報考者中最年輕、現任卓蘭高中教務主任毛彬權出線，將在8月1日接任校長。

南投縣立旭光高中現任校長何光明，8年任期將在今年8月屆滿，他已申請退休，新任校長必須依「高級中等教育法」、「教育人員任用條例」、「高級中等學校校長遴選聘任及辦學績效考評辦法」等規定辦理遴選，南投縣府經公告該校校長遴選辦法、受理報名，26日舉行面試。

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依據「教育人員任用條例」第6條規定，符合3項資格中的一項就可參加遴選，包括曾任高中教師5年以上及學校一級主管的行政工作3年以上；曾任中等學校教師3年以上，及薦任九職等以上或相當之教育行政相關工作2年以上；曾任各級學校教師7年以上，其中擔任高中教師至少3年，及高中一級單位主管2年以上。

此次報名遴選的有7人，經資格審查後，有6人26日參加面試，多為現任高中主任，其中有1位現任高中校長，當天下午遴選委員會召開會議討論，南投縣府昨日傍晚公告正取名單首次的校長「海選」，由現任卓蘭高中教務主任毛彬權出線。

南投縣立旭光高中新任校長遴選，首度採海選方式產生。（記者陳鳳麗攝）

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