鋒面接近水氣多！ 注意午後雷雨 明晨至中午最大達豪雨

天氣風險公司分析師薛皓天指出，今各地上午大致為多雲或多雲時晴天氣，午後受熱力作用，東北部、東半部、西南部及山區將有午後雷陣雨，中部以北及東半部雲量增多，轉多雲有零星短暫雨天氣，晚間鋒面接近台灣，環境漸轉偏南到西南風，將有短暫陣雨或雷雨，且風力增強。（圖擷取自「天氣風險 WeatherRisk」臉書粉專）

2025/05/28 10:05

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕天氣風險公司天氣分析師表示，今日各地上午為多雲或多雲時晴天氣，午後受熱力作用，東北部等地區有午後雷陣雨，傍晚受鋒面通過影響，中北部降雨逐漸明顯，推測明天凌晨至明天中午期間降雨強度最大，中部以北可達大雨等級，請民眾留意。

天氣風險公司分析師薛皓天指出，今高壓迴流偏東到東南風環境，華南一帶有鋒面重整、建立並逐漸接近，水氣多、環境不穩定，各地上午大致為多雲或多雲時晴天氣，午後受熱力作用，東北部、東半部、西南部及山區將有午後雷陣雨，中部以北及東半部雲量增多，轉多雲有零星短暫雨天氣，晚間鋒面接近台灣，環境漸轉偏南到西南風，將有短暫陣雨或雷雨，且風力增強。

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氣溫方面，各地氣溫仍稍增加，中北部高溫有29至31度，東半部高溫約26至30度。中部以南高溫約32至35度。今夜至明日傍晚受鋒面通過影響，在午夜時段降雨將逐漸增大，中北部降雨趨於明顯，各地為陰有短暫雨或雷雨天氣，預估在明日凌晨至中午期間降雨強度最大，中部以北影響最為劇烈，可達大雨等級，局部有短時豪雨機會。

另外東半部受影響較小，局部仍有達大雨機會，下半天鋒面南移，中部以北降雨逐漸減小，中南部降雨逐漸增大，底層西南風明顯，造成南北風交會明顯，中部以南山區仍有短時較大雨勢。鋒面通過伴隨東北季風增強，中部以北降溫明顯，高溫約23至26度，中南部高溫約27至31度，東部高溫約26至29度，夜間至週五清晨各地皆偏涼，若外出請多加保暖。

週五為端午連假首日，南部及台東因鋒面位於巴士海峽，仍受鋒面雲系影響，為多雲時陰有短暫雨偶雷雨天氣，中部以北為晴或多雲時晴天氣，宜花地區為多雲或多雲時晴天氣，不過台灣南北分別受西南風及東北風影響，在山區、東半部及西南部午後有短暫雨或雷雨機會，其中西南部山區降雨較明顯，仍有短時較大雨勢機會。在氣溫方面，中部以北氣溫稍回升，中北部、東半部高溫約26至28度，中部以南高溫約30至32度。

週六起至下週二（6月3日）的上半天大致可維持晴或多雲時晴天氣，週六為高壓迴流偏東到東南風環境，週日起轉偏南到西南風環境，台灣正式開始受西南季風影響，各地高溫普遍在30至35度，要注意的是西南部局部有35度以上高溫機會，另外因西南風影響，在西半部及山區午後雷陣雨機率增大，且雨區廣泛，其中山區及西南部降雨較明顯，有短時較大雨勢機會，外出民眾請注意，並攜帶雨具。

下週二預估有鋒面通過，下半天中部以南有午後短暫陣雨或雷雨，傍晚起中北部受鋒面影響，開始有短暫陣雨或雷雨，不過仍有5天以上時間，預報變動性還很高，隨時關注天氣預報，並提前做好各項準備，以免生活受到短時強降雨干擾。

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