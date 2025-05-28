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    KT POP拼盤演唱會週末高雄登場 高捷加班車疏運3分鐘一班

    KT POP拼盤演唱會週末高雄登場，高捷備妥加班車疏運。圖為今年5月28日，告五人演唱會疏運照片。（高捷公司提供）

    KT POP拼盤演唱會週末高雄登場，高捷備妥加班車疏運。圖為今年5月28日，告五人演唱會疏運照片。（高捷公司提供）

    2025/05/28 09:24

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕KT POP拼盤演唱會本週末（31日）在高雄世運主場館開唱，再掀亞洲最強K-pop偶像團體爭霸戰狂潮，高雄捷運為疏散人潮，將準備加班車，班距可達3分鐘一班。

    「KT POP 2025」初夏重磅襲台，號召韓國全能演員池昌旭領軍IVE、MONSTA X（SHOWNU X HYUNGWON ）、GOT7 成員Mark、UNIS、ZEROBASEONE、izna、KiiiKiii等7組男、女團及歌手同台，5月31日登上高雄世運主場館舞台。

    由於適逢端午連假，高雄捷運將準備加班車，服務大批進場歌迷。演唱會結束散場後，將以空車加班車及縮短營運班距做法，往小港方向班距可達3分鐘一班，並提醒旅客3分鐘班距空車會從R17世運站開放載客，切勿搭乘回頭車。當日末班車於24:00由各端點站發車，請旅客留意搭車時間。

    演唱會期間，高捷公司將動員超過百名人力，進行人潮分流及疏運動線管制，提醒散場後，站內天橋及部分地面人行道會封閉，若往小港方向旅客，請走世運大道北側人行道，由1、2號出入口進站；往岡山方向旅客請先通過世運大道走南側人行道，由3號出入口進站搭車。

    此外，陳奕迅演唱會其中3場，順延於5月29日（四）至5月31（六）連續3天在高雄巨蛋開唱，只要搭乘高雄捷運到巨蛋站，就能聽見歌王用台語的親切問候；於美麗島站光之穹頂「鳳翼天翔」投影秀結束後，更有限定放映的「FEAR and DREAMS」花夢光影秀，繽紛光影之間伴隨Eason的爽朗歌聲，讓歌迷有驚喜地沉浸式體驗。

    高捷運美麗島站 Eason「FEAR and DREAMS」花夢光影秀 。（高捷公司提供）

    高捷運美麗島站 Eason「FEAR and DREAMS」花夢光影秀 。（高捷公司提供）

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