布袋蓮大爆發！彰化芬園貓羅溪布滿紫色花海

芬園鄉貓羅溪畔布袋蓮大爆發，河面彷彿鋪上大片紫色花毯。 （米諾斯提供）

2025/05/28 09:07

〔記者湯世名／彰化報導〕布袋蓮由於其繁殖力驚人，常阻塞水道，還會影響水質，有生態殺手封號，公家單位欲除之而後快，目前適逢彰化縣芬園鄉貓羅溪布袋蓮大爆發，河面上呈現一整片的紫色花海，朵朵綻放奪目，彷彿鋪上大片紫色花毯，相當壯觀，遊客稱紫色花海鋪滿水面，儼然河上薰衣草。

連日來民眾行經彰化縣芬園鄉與台中市烏日區環中路溪尾二橋時，發現橋下貓羅溪布滿密密麻麻的布袋蓮爆開紫色花海，驚艷說有生態殺手稱號的布袋蓮，開起花來竟如此美麗。

請繼續往下閱讀...

攝影師米諾斯說，布袋蓮也稱鳳眼蓮，呈淡紫色花瓣，萼片3片，花瓣3片，其中一枚有眼狀黃點斑紋，就像鳳眼一般；布袋蓮雖對生態有嚴重危害，但其盛開的藍紫色花海，卻意外的令人驚喜。貓羅溪一整片粉紫色花海大爆發，伴隨著藍天白雲，療癒又浪漫，不過布袋蓮開花期不長，想要來此秘境一睹浪漫花海的人手腳可要快。

據維基百科顯示，布袋蓮曾被許多國家引進，起初用以飼料、觀賞用途，不過由於其繁殖力強，蔓延在河道上的布袋蓮常堵塞河道，還會阻擋陽光，大量消耗水中的溶解氧，造成水生植物、魚類死亡，而有生態殺手封號。

貓羅溪畔布袋蓮開花，河面上呈現一整片的紫色花海。 （米諾斯提供）

貓羅溪畔布袋蓮大爆發，河面上呈現紫色花海相當壯觀。（米諾斯提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法