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    端午節趨吉避凶！廖大乙揭一做法 下半年好運連連

    民俗專家廖大乙建議準備一個容器，鍋子、盆子、碗公…皆可，容器內放一半的自來水，端午節中午11點15分放在戶外2小時接午時水。（廖大乙提供）

    民俗專家廖大乙建議準備一個容器，鍋子、盆子、碗公…皆可，容器內放一半的自來水，端午節中午11點15分放在戶外2小時接午時水。（廖大乙提供）

    2025/05/28 08:41

    〔記者陳鳳麗／南投報導〕週六是端午節，民俗專家廖大乙指出，端午節的午時正能量最強，可用1個容器裝一半的自來水，中午11點15分放在戶外2小時，若剛好下雨注滿容器，表示天公賞賜好運，而集滿的陰陽午時水，可裝在有噴嘴的瓶子，從屋內向外噴灑一遍，就可趨吉避凶，轉運招貴人。

    今年的端午節有3天連假，週五是端午補假，週六則是端午節，很多人明天下班就準備返鄉過節，民俗專家廖大乙表示，過端午節除了吃粽子，還可利用接午時水，迎接天公降下的好時運，但記得做對方法才有效。

    廖大乙建議，準備一個裝水容器，盆子、鍋子、桶子皆可，先在容器內裝一半的自來水，端午節中午11點15分將其放在戶外見天的地方，該盆水就放2小時，若剛好碰到下雨，2小時內即注滿盆子，代表老天送吉祥好運，若沒有下雨，即表示「還有努力的空間」，不要認為老天對你不好，而是祂給你繼續打拚的動力。

    廖大乙說，自來水屬陰，天降甘霖屬陽，在同一容器中就是午時陰陽水，能量極強，可找一個有噴嘴的瓶子，將陰陽午時水裝進瓶子，從屋子最裡面一路往外灑淨，可除五毒，趨吉避凶，今年屬蛇、豬、牛、羊的人若感到時運不佳，想改運的人，更可積極ㄧ試。

    廖大乙也說，如果端午節沒有時間等兩小時，則可將注入半盆自來水的容器拿到戶外見天15分鐘，在水中滴2、3滴白花油，接者找寶特瓶，瓶上貼一個紅點，將見天15分鐘、滴了白花油的午時水裝進瓶子，再置於辦家中的財位，或辦公桌、書桌右下方1年，一樣可招財轉運。

    以上為民俗說法 僅供參考

    廖大乙說，也可可將半盆水放在戶外15分鐘，滴2、3滴白花油，再用寶特瓶裝起來，瓶子貼一個紅點，放在家中財位或辦公桌右下方招財運、招好運。（廖大乙提供）

    廖大乙說，也可可將半盆水放在戶外15分鐘，滴2、3滴白花油，再用寶特瓶裝起來，瓶子貼一個紅點，放在家中財位或辦公桌右下方招財運、招好運。（廖大乙提供）

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