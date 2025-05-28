梅雨鋒面今晚來襲！明雨勢最強 慎防劇烈天氣

氣象專家指出，第4波梅雨鋒面將於今晚報到，各地降雨機會增大，預估降雨最為顯著且嚴重的時段會落在明天，應慎防雷擊、強風、瞬間強降雨等「劇烈天氣」的發生。（資料照）

2025/05/28 08:46

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕氣象專家指出，第4波梅雨鋒面將於今晚報到，各地降雨機會增大，預估降雨最為顯著且嚴重的時段會落在明天，應慎防雷擊、強風、瞬間強降雨等「劇烈天氣」發生。至於端午連假天氣，預估週五各地天氣將由北到南陸續好轉，連假第2天（週六）各地就會恢復晴朗穩定的好天氣。

台灣大學大氣科學博士林得恩在臉書「林老師氣象站」發文指出，今年結構最為完整、環境最為配合的梅雨鋒面，今晚就會開始接近並影響到台灣天氣。這波梅雨鋒面，跟前3波鋒面相比較，相同點是都屬於移動式的系統，影響時間不會太長，估計在24至48小時左右，這與氣候統計平均每道梅雨鋒面影響台灣的1.85天相似。

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至於不同的地方，「林老師氣象站」表示有2點。其一為南海有大範圍的西南季風，且風速在25kTs或以上。另一為有來自南海的水氣來源，豐沛穩定且供輸持續。

「林老師氣象站」表示，初步評估，自今晚起鋒面前緣開始接近陸地，各地降雨機會增大，尤其中部以北及基隆北海岸地區易受到伴隨鋒面上有組織性的中小尺度對流系統影響，局部地區將有短延時強降雨發生的可能。目前預估降雨最為顯著且嚴重的時段，會落在明天，尤其是中南部山區，降雨強度在大雨至大豪雨等級，請務必預先防範整備，低窪地區要嚴防積、淹水，山區也要慎防坍方、落石及溪水暴漲。

中央大學大氣系兼任副教授吳德榮今在「氣象應用推廣基金會」專欄撰文指出，今日鋒面逐漸接近、雲層增厚，零星降雨的範圍逐漸向南擴展，降雨機率愈晚愈高，雨勢今晚起明顯增大。

吳德榮表示，明日「梅雨季」第4波「移動性」鋒面南下，雖不符合「入梅」（南北氣團對峙而鋒面滯留）的條件，但挾南方水氣，將有大範圍明顯降雨，應慎防雷擊、強風、瞬間強降雨等「劇烈天氣」的發生。

吳德榮說明，端午連假首日（週五）鋒面已在巴士海峽、繼續南移，各地天氣先後好轉，南台灣脫離最晚，清晨至上午仍有局部陣雨的機率。連假第2天（週六）各地晴朗穩定，天氣轉熱。連假第3天（週日）各地晴時多雲，天氣偏熱，午後有局部短暫雷陣雨的機率。

吳德榮提到，根據最新歐洲模式模擬顯示，下週一、二台灣在暖氣團內，各地晴時多雲，「熱如炎夏」；水氣漸多、不穩定度提高，午後局部降雨、漸趨活躍。至於下週三將有「梅雨季」第5波「移動性」鋒面南下，會帶來明顯降雨。下週四、五鋒面則是又到巴士海峽、繼續南移，各地好轉，但大氣不穩定，午後有局部短暫雷陣雨的機率。

「林老師氣象站」發文指出，今年結構最為完整、環境最為配合的梅雨鋒面，今晚就會開始接近並影響到台灣天氣。目前預估降雨最為顯著且嚴重的時段，會落在明天，尤其是中南部山區，降雨強度在大雨至大豪雨等級。（圖擷自臉書）

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