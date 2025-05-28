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    端午連假高雄維持週日不收垃圾 5大危險物品勿丟垃圾車

    端午節連假3天，高雄正常清運垃圾，6月1日維持週日不收垃圾。（記者陳文嬋攝）

    端午節連假3天，高雄正常清運垃圾，6月1日維持週日不收垃圾。（記者陳文嬋攝）

    2025/05/28 08:57

    〔記者陳文嬋／高雄報導〕端午節連假3天即將到來，高雄市5月30、31日正常清運垃圾，6月1日維持週日不收垃圾，並請民眾做好回收分類，高壓瓶罐等五大危險物品，切勿直接丟入垃圾車，以免發生火燒車。

    環保局表示，5月30、31日正常清運垃圾，6月1日適逢週日，比照平日不收垃圾，停止清運垃圾，請民眾依規定傾倒垃圾。

    環保局提醒民眾五大危險物品，請勿直接丟入垃圾車，以免發生火燒車，尤其是高壓瓶罐如髮膠噴霧、殺蟲劑、瓦斯罐、打火機等，經擠壓容易起火燃燒，請排空後打包加註警語，交給資源回收車回收。

    還有鋰電池、行動電源等，同樣經擠壓容易起火燃燒，請分開單獨交給資源回收車，或可拿至連鎖便利超商回收；食用性粉狀物如奶粉、麵粉等，粉狀物達一定濃度又遇高溫可能引起塵爆燃燒，請民眾加水後丟廚餘回收。

    此外，香灰金紙如燃燒未盡的金紙或香灰，可能造成垃圾車悶燒，請民眾澆水裝袋後丟垃圾車；滅火器、瓦斯桶等物，經擠壓容易起火燃燒，請民眾交給原購買店家回收再利用。

    環保局請民眾多利用垃圾車便民查詢系統平台https://kepbgps.kcg.gov.tw/或高雄市清潔資訊即時查詢APP，查詢相關垃圾收運點時間，或撥打各區清潔隊電話詢問。

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