偏鄉小校翻山越溪！屏東縣長樂國小「一山一水」獲教育創新獎

「一山一水」課程，師生用足跡踏遍家鄉周邊學習。（記者蔡宗憲攝）

2025/05/28 08:27

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕地處偏鄉的屏東縣滿州鄉長樂國小，入選今年「親子天下教育創新一○○」，是屏東縣唯二入選的小學，這份肯定給予多年來致力於發展創新課程的師生莫大鼓勵，校方最特別的「一山一水」課程，47名學生和多元教師團隊用足跡踏遍家鄉周邊學習，獲獎也讓這所小校的師生相當開心。

長樂國小位處滿州鄉，環繞南仁山、四林格山、八瑤山等六座山，以及港口溪、港仔大沙漠、紅土溪等六條水域，孕育出獨特的「一山一水」課程。教師團隊由原住民、客家、閩南族群組成，結合藝術、語言、體育、原住民文化與生態專長，帶領孩子在六年學習旅程中，攀登六座山、涉足六條水，透過問題導向學習模式，聚焦永續發展目標，探索自然生態、歷史人文與地方產業。從低年級的生態觀察到高年級的原住民文化探究，每個年級的主題都緊扣在地，孩子們在山水中找回與土地的連結。

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「這不只是爬山涉水，是孩子與家鄉的深度對話！」校長黃文聰說，學校就在派出所旁，師生只能「乖乖」認真學習，這六年課程像一場長征，目標不只是體能挑戰，而是讓孩子從探究中培養學習力與創造力，進而認識家鄉、放眼世界，甚至未來回鄉貢獻。

長樂國小的教師團隊自詡為「幸福特攻隊」，以多元文化背景與專業，陪伴孩子在偏鄉獲得豐沛資源與滿滿的愛。從滿茶古道到阿塱壹古道，孩子們的學習場域從教室延伸到山林溪流，前人的智慧與社區的連結成為他們的知識源泉，「一山一水」課程也以扎實的在地連結與長遠影響力獲獎；黃文聰表示，這份榮譽是對師生努力的肯定，未來將持續帶領孩子翻山越溪，走向更寬廣的學習舞台。

「一山一水」課程，師生用足跡踏遍家鄉周邊學習。（記者蔡宗憲攝）

「一山一水」課程，師生用足跡踏遍家鄉周邊學習。（記者蔡宗憲攝）

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