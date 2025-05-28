韓國潛水教練化身台灣之子 串聯台韓走進「世界環境日」大會

台灣潛水教練響應淨海活動，相關照片與影片將在韓國主會場與全球同步播放。（記者蔡宗憲攝）

2025/05/28 08:15

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕韓國主辦今年世界環境日，主題聚焦「塑戰速決」（Beat Plastic Pollution），在台灣墾丁深耕超過30年的韓國潛水教練劉晉睿受韓國友人邀請，將以台灣人身分參與這場全球盛事，台灣潛水教練也響應淨海活動，相關照片與影片將在韓國主會場與全球同步播放，帶台灣走入國際舞台。

劉晉睿雖已半退休仍不減對海洋的熱愛，出生韓國的他，早已視自己為「道地台灣人」，不僅透過潛水推廣墾丁海洋之美，更與台灣妻子在恆春經營韓式料理店，用美食串連台韓文化。「我在台灣生活了大半輩子，墾丁的海洋就是我的家。」劉晉睿說，他從年輕時便帶領韓國遊客潛入墾丁湛藍海底，近年則透過韓式泡菜與炸醬麵，讓台灣人品嚐韓國風味。

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他感慨，台灣雖常遭中國在國際舞台打壓，但像世界環境日這樣的活動，卻是台灣展現能見度的絕佳機會。「海洋無國界，減塑更是全球責任」，期盼台灣的淨海行動能喚起更多人對海洋保育的關注。

每年6月5日的「世界環境日」，全球數百萬人響應當年主題，透過活動呼籲保護地球，今年由韓國主辦，主題「塑戰速決」並非新鮮事，過去都曾以此為焦點，今年因全球正處於《全球塑膠公約》的關鍵時刻再次聚焦，力拚年底前完成具法律約束力的國際協議，徹底解決塑膠污染危機。

劉晉睿與台灣潛水教練們積極投入淨海行動，清理海底塑膠垃圾，盼為海洋生態盡一份心力。他們的努力將透過世界環境日的全球舞台，向世界展現台灣的環境承諾。劉晉睿強調，「減塑不只是口號，是要從生活做起。」他與妻子也在餐廳推廣可重複使用的餐具，鼓勵顧客自備容器，實踐減塑生活。

2025年的世界環境日，不僅是宣傳日，更是全球減塑行動的轉捩點。劉晉睿表示，「台灣的海洋美得讓人屏息，但塑膠垃圾卻讓人心痛。」期盼透過這次活動，台韓攜手讓世界看見減塑決心，守護海洋與下一代的未來。

台灣潛水教練響應淨海活動，相關照片與影片將在韓國主會場與全球同步播放。（劉晉睿提供）

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