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    低溫降雨釀損失！台中荔枝天然災害現金救助 即起至6/11申請

    台中市今年山區荔枝結果率不佳，農業部公告為天然災害現金救助地區，農民從今天起至6月11日可向各地區公所提出申請。（記者陳建志攝）

    台中市今年山區荔枝結果率不佳，農業部公告為天然災害現金救助地區，農民從今天起至6月11日可向各地區公所提出申請。（記者陳建志攝）

    2025/05/28 07:18

    〔記者陳建志／台中報導〕台中市荔枝種植面積1771公頃，今年開花期原本花況不錯，沒想到後來受到低溫、下雨影響，造成結果不理想，尤其山區狀況更明顯，立委何欣純爭取天然災害現金救助，經農糧署、台中市農業局、台中區農業改良場等單位現勘，昨天農業部公告台中市為辦理荔枝今年3月中旬低溫農業天然災害現金救助地區，請種植荔枝損害率達20%以上農民，自5月28日起至6月11日止向受災地區公所提出申請。

    台中市荔枝今年開花期花況不錯，原以為會有好收成，沒想到3月中因低溫和降雨，造成花朵都枯萎、掉落，結果率不佳，立委何欣純接獲太平頭汴山區果農陳情，到場勘查發現山區荔枝結果率確實僅有2、3成，希望農業部能啟動天然災害現金救助。

    經農糧署、市府農業局、台中區農業改良場等單位現勘，發現台中市黑葉荔枝、玉荷包荔枝、糯米荔枝及玫瑰紅荔枝等新品種荔枝開花授粉期受今年3月連續低溫及降雨，導致授粉著果情形不佳，確認損害率已達現金救助標準，農業部昨天公告台中市為辦理荔枝今年3月中旬低溫農業天然災害現金救助地區。

    市府農業局表示，黑葉荔枝每公頃救助6萬2000元，玉荷包荔枝、糯米荔枝、玫瑰紅荔枝等新品種荔枝每公頃救助10萬元，請台中市種植荔枝損害率達20%以上農民，自今天起至6月11日止攜帶國民身分證、存款簿及合法土地證明文件，向受災地區公所提出申請，逾期不予受理。

    此外，除中央現金救助，市府依據「台中市農業災害復建補助作業要點」規定，另有實際復耕需求者，市府加碼補助復耕資材每公頃1萬元，協助受災農民儘速復耕。

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