05/28 各報重點新聞一覽

南投罷免立委馬文君二階連署，罷團指控連署以「草簽」方式簽名卻被刪除，質疑被刁難。（「ALL罷馬」罷團提供）

2025/05/28 06:37

自由時報

二階連署千份草簽遭剔除 控罷馬文君遭刁難 中選會行政調查

南投罷免國民黨立委馬文君、游顥二階連署爆發重大爭議。「ALL罷馬」罷團昨召開記者會指控，二階連署不合格的連署書中，有約一千份因簽名草簽，疑遭南投選委會刻意刁難剔除，已向立委沈伯洋反映，希望中選會處理。

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自由日日Shoot》疑採購圖利及公務車私用 花縣文化局長吳勁毅 涉貪遭約談

花蓮縣政府文化局長吳勁毅遭檢舉涉嫌公務車私用、小額採購申報不實及圖利特定廠商等，花蓮地檢署昨指揮廉政署、調查局東部機動工作站、花蓮調查站等單位，針對吳的住處、辦公室等處所搜索，並將他帶回調查站訊問，花蓮地檢署表示仍在訊問中，無法對外說明。

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美台司法合作 台大學霸暗網販毒 查扣2億資產

廿四歲台灣大學資管系畢業的學霸高材生林睿庠，去年在我國邦交國聖露西亞服替代役時，被美國執法單位查出，使用化名「法老」（Pharoah）在「暗網」經營市場遍及全球的毒品交易平台「Incognito Market」，交易金額高達卅二億元，儼然是一名「數位大毒梟」，他於去年五月在美國紐約轉機時落網，被依販毒等罪起訴，美國法院預計今年九月宣判；台北地檢署根據美方提供資料，循線查扣林的天母豪宅及現金存款等兩億多元資產。

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聯合報

李俊俋被爆私用公務車載愛犬 在野諷「民不如狗」

監察院秘書長李俊俋昨天被爆動用公務車輛接送愛犬，引發各界撻伐，在野黨立委直呼「民眾待遇還不如民進黨高官的一條狗」，若有最後一點羞恥心就應該知所進退。李俊俋道歉並自請處分，表示接受批評指教。

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空品亞洲第二？環團批環境部愚民 分析嚴重失誤

環境部長彭啓明日前指出，台灣空氣品質在亞洲僅次日本，希望外界少用「用肺發電」的論述。環保團體昨批彭啓明往臉上貼「銀」，但台灣空品是亞洲第五名，環境部的分析有失公信力。彭啓明則回應新加坡環境特性無法和台灣相比，不應斷章取義。

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中國時報

陳其邁：興達除役機組非偷開

興達電廠3、4號燃煤機組遭質疑「偷開機」，高雄市長陳其邁27日為台電背書，強調台電啟動備載機組發電，「不存在偷開問題」，並隔空點名台中市指出，高雄有33％發電是輸到其他縣市，反觀台中15％電力還需要其他縣市供給用電。台中市環保局長陳宏益則回應，全國供電鏈均為區域發電，而非城市發電模式，他隨即話鋒一轉說，高雄面對興達電廠重啟老舊燃煤機組，應該也要為南部人發聲，捍衛空品。

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公務車接送愛犬 李俊俋自請處分

監察院高喊總預算遭在野狂刪，公務執行受影響，但監院祕書長李俊俋遭爆以公務車接送愛犬做寵物美容，輿論譁然。李27日坦言思慮不周、自請處分。儘管監院強調，業務費遭刪後，公務車油料及保險費都由用車人自行負擔，在野立委仍痛批李俊俋公器私用，應請辭負責；藍營28日將赴北檢告發李俊俋。

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花蓮縣政府文化局長吳勁毅（左）涉嫌弊案，昨遭花蓮檢調搜索與約談。（資料照）

台大學霸林睿庠被美國執法單位查出，使用化名「法老」（Pharoah）在「暗網」經營市場遍及全球的毒品交易平台「Incognito Market」，交易金額高達卅二億元。圖為Incognito Market選擇毒品下單的介面。（圖：取自美國司法部官網）

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