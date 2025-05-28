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    鋒面接近！午後各地降雨機率增 恐越晚雨越大

    中央氣象署表示，今天下午起鋒面接近，各地降雨機率增、天氣漸趨不穩定。（資料照）

    中央氣象署表示，今天下午起鋒面接近，各地降雨機率增、天氣漸趨不穩定。（資料照）

    2025/05/28 06:45

    蔡百靈／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象署表示，今天（28日）水氣增多，中部以北及東半部地區至恆春半島雲量偏多，不定時有零星降雨出現，尤其東北部地區可能有較大雨勢，下午起隨著鋒面接近，各地降雨機率增、天氣不穩定，西半部地區降雨增加，逐漸轉為短暫陣雨或雷雨的天氣。

    其中，在熱力作用加乘下，東北部地區及西半部山區雨勢明顯，可能有局部大雨發生，而到晚上整體雨勢會更趨明顯，請留意天氣變化並記得攜帶雨具。

    氣溫方面，白天仍高溫悶熱，西半部普遍為30至33度，東半部為27至30度，而夜晚清晨各地低溫為23至26度，感受稍涼。

    離島天氣方面，亦逐漸轉為有短暫陣雨或雷雨天氣。澎湖25至30度；金門23至26度；馬祖21至24度。

    空氣品質方面，宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級。

    明天（29日）鋒面通過，西半部、東北部及東部地區有陣雨或雷雨，易有短延時強降雨，東南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，各地有大雨、西半部地區有局部豪雨發生的機率；東北季風增強，各地氣溫下降。

    30日鋒面位於巴士海峽，南部、東部、東南部地區及中部山區有局部短暫陣雨，其他地區為零星短暫陣雨後多雲；東北季風影響，各地早晚天氣較涼。

    31日起東北季風減弱，各地氣溫回升；31日至6月1日東部、東南部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後山區有局部短暫雷陣雨。

    6月2日、3日南部、東部及東南部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後山區有局部短暫雷陣雨，3日中部山區亦有局部短暫陣雨。

    國際都市氣象：

    亞洲、大洋洲

    美洲

    歐洲、非洲

    中國

    各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部
    23 ~ 30 25 ~ 32 27 ~ 32 23 ~ 27

    今日各地天氣預報概況。（圖擷自中央氣象署）

    今日各地天氣預報概況。（圖擷自中央氣象署）

    今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷自中央氣象署）

    今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷自中央氣象署）

    今日各地空氣品質概況。（圖擷自環境部空氣品質監測網）

    今日各地空氣品質概況。（圖擷自環境部空氣品質監測網）

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