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    首頁　>　生活

    新加坡燈光節 台灣創作者打造逆流瀑布豎立外牆吸睛

    2025/05/28 00:57

    〔中央社〕新加坡「照亮新加坡（i Light Singapore）」燈光節本週登場，台灣創作團隊「有用主張UxU Studio」展出以「逆流瀑布」為主題的大型藝術裝置，豎立在大樓外牆相當吸睛。

    由新加坡市區重建局舉辦的「照亮新加坡（i Light Singapore）」燈光節將於29日至6月21日登場。

    由20名藝術家打造的17組燈光藝術裝置設立在濱海灣周邊在內的區域。其中，來自台灣的創作團隊「有用主張UxU Studio」展出以「Reverse Waterfall，逆流瀑布」為主題的大型藝術裝置，豎立在大樓外牆相當吸睛。

    「有用主張UxU Studio」告訴中央社，瀑布是人們嚮往的大自然景觀，一般來說，水是從上方向下流動，然而這個作品做了反轉，利用燈光效果展示水逆流而上的視覺感受，「有一種向上、奮鬥的力量」。

    他們分享，通常不會預設觀眾一定要有什麼反饋或期待，每個人都抱著不同的想像前來觀賞，這樣的作品透過光線呈現其特色，點綴在日常經過的辦公大樓等空間，會為人們帶來驚喜。

    他們表示，超過2000根燈管組成的作品雖屬看似科學化的設計風格，但製作過程仰賴手工，感謝各方協力合作讓作品順利展出。

    新加坡市區重建局高級經理邱奕凱告訴中央社，「照亮新加坡」燈光節自2010年舉辦以來，以美麗而引人省思的燈光藝術裝置及活動，提高民眾對環保議題的意識，並為濱海灣及其他地區增添活力。

    邱奕凱表示，配合新加坡建國60年，今年燈光節以「聚（To Gather）」為主題，靈感來自可見光譜最具能量的紅色波長，象徵凝聚力與團結的力量；另外燈光節將延續前兩年的安排，擴展至濱海灣以外的區域，今年回到了風華南岸（South Beach），且首次擴展至新加坡河與萊佛士坊，希望讓更多民眾參與其中。。（編輯：陳政一）1140528

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