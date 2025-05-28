銀髮健身俱樂部進駐「圖書館」 高雄文化局首批選這4館提報議會

高雄市有4處圖書分館爭取到衛福部銀髮健身計畫，提報本屆議會審議中，圖為獲得經費的高雄市文化中心圖書分館。（記者王榮祥攝）

2025/05/28 00:24

〔記者王榮祥／高雄報導〕衛福部銀髮健身俱樂部計畫在高雄將進駐「圖書館」！高雄市文化局第一波規劃4個分館參與，提報議會審議，但議會仍有些許疑慮跟諸多期待，昨天（27日）審議未果，延到週四再討論。

因應高齡社會，為促使長者具有足夠肌力以降低衰弱風險，衛福部2020年推動「銀髮健身俱樂部試辦計畫」，由地方政府尋找合適空間設據點，鼓勵長者就近依各自需求進行相關活動，以延長健康餘命，預防及延緩失能。

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國民健康署2021年到今年5月核定263處，高雄市有31處（含4處圖書分館），內容包括健康評估設備、適合銀髮族的健身器具及專業人力配置。

高雄市文化局注意到部分長輩喜歡到圖書館，盤點61處館舍後選出高雄市文化中心（苓雅）、草衙（前鎮）、 中崙（鳳山）、旗山等4處分館提案（競爭型），經衛福部審議、會勘後通過，獲7百萬元補助經費（市府配合款95萬元）。

議會昨天審議此案時，李雅靜、陳麗娜、陳玫娟等議員陸續發言，對於圖書館首度納入銀髮健身計畫感覺新鮮，卻也擔心會影響圖書館現有氛圍，或只是短期計畫？李雅靜建議衛生局應協助導入足夠專業人力，讓計畫展現實質效益。

文化局說明，新加坡與台北市圖總館已有在圖書館打造銀髮族健康環境等類似先例，後續會針對議員疑慮與相關建議，整合資訊再爭取議員支持。

經現場議員討論與協商，決議將此案延到週四審議，希望整體計畫執行時能更加完備。

高雄市文化局計畫運用4個圖書分館部分空間規劃銀髮健身場域，吸引長輩注重健康風險控管。（記者王榮祥攝）

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