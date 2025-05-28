中壢中正公園地下停車場8月試營運 地方盼整頓周邊環境亂象

中壢區中正公園地下停車場暨活動中心新建工程預計8月試營運。（記者李容萍攝）

2025/05/28 00:11

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園「中壢區中正公園地下停車場暨活動中心」，歷經2年3個月施工，地下2層停車場近日已進場裝修、8月試營運，地方卻指公園的松鶴會館周邊長期遭街友佔據，萬善爺公後方景觀台，也被丟棄枕頭、棉被，製造髒亂惡臭盼市府改善。

桃園市政府斥資10億餘元於2022年底開工辦理「中壢區中正公園地下停車場暨活動中心新建工程」，此基地位於延平路、中美路與元化路的三角地帶，歷經2年3個月封園施工，今年4月申報完工。工程兼具景觀公園、店鋪空間、市民活動中心等功能，地面公園除保持景觀大草坪，還設置城市階梯舞台，下沉式廣場可為停車場帶來自然採光及通風，以達節能滅碳，堪稱「會呼吸的停車場」，可提供汽車345席及機車605席，可改善中壢站前停車位不足問題。

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中央里長楊萬焙、興南里葉青旺現勘後表示，新建提供中央、興南里民使用的市民活動中心煥然一新，還有地面公園除景觀大草坪，還設置城市階梯舞台、攀岩等設施後，里民都期待早日開放使用。

不過，楊萬焙提到，中正公園的松鶴會館周邊長期街友街友佔據，每天將近上午11點，中美路中壢圖書分館旁有發送街友便當，常有近百人排隊，但街友吃完後便當盒任意丟棄公園無人管，造成其用餐的天幕廣場周邊飄出髒亂惡臭，許多里民夜晚不敢進入公園散步，尤其松鶴會館旁的萬善爺公後方景觀台，長期被街友丟棄的枕頭、棉被經過風吹雨淋，日曬後惡臭也都沒人管，里民只能向里長投訴。

興南里葉青旺也說，中正公園的松鶴會館和天幕廣場周遭前後，一到晚上都被街友佔據，一直是中壢髒亂熱點，未來漂亮的停車場、活動中心，各項新頴的設備也有可能會被淹沒、佔據。正當全民期待之際，拜託市府單位拿出魄力解決，拿出解決新明市場周遭攤販佔據道路決心，也拜託各議員督促市府迅速處理，還給市民乾淨整潔舒適安全的公園。

對此，中壢區長李日強表示，公所關注公園使用品質，針對中正公園旁松鶴會館周邊街友聚集情形，已協請市府社會局、警察局等定期每個禮拜進行關懷訪視與環境巡查，並請市府協助個案安置及防範街友長期佔用公共空間情事。

設在中正公園的松鶴會館，數十年來存在街友盤據問題。（記者李容萍攝）

松鶴會館旁的萬善爺公後方景觀台，長期被街友丟棄的枕頭、棉被經過風吹雨淋，日曬後惡臭也都沒人管。（楊萬焙提供）

設在中正公園的松鶴會館，數十年來存在街友盤據問題。（記者李容萍攝）

中壢中正公園新建地下停車場已進場裝修。（記者李容萍攝）

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