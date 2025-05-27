金門大學路口到東坑路口拓寬 陳福海：如期如質完工

金門縣長陳福海所指烈嶼鄉至金門本島的2-29號計畫道路（圖中遠方金門大橋下來的綠色廊道），不僅是綠帶，景觀大道，更要求所屬思考如何打造成一條迎賓大道。（金門縣政府提供）

2025/05/27 23:25

〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣長陳福海今天主持國立金門大學路口到東坑路口道路拓寬工程動土典禮說，這條道路拓寬攸關銜接烈嶼鄉至金門本島的2-29號計畫道路，非常重要；2-29號計畫道路未來不僅是1條綠帶、景觀道路，他要求縣府團隊集思廣益，思考如何打造出1條迎賓大道的規模。

陳福海說，啟動金大路口至東坑路口（金寧鄉環島西路2段），源於八年前關切金門大學學生在環島北路發生車禍議題，也因此關注金大位於環島西路的側門路口；現在重返執政，不僅是學生的交通安全，更考量2-29號計畫道路通往金城鎮、金寧鄉、金沙鎮的道路行車安全，期盼金大至東坑路口工程如期如質完工。

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他說，2-29號計畫道路是烈嶼鄉由金門大橋進入金門本島的重要道路，團隊應思考如何把這條計畫道路打造成1條具有迎賓大道規模的道路。

縣府工務處說，過去已完成的金大段拓寬，考量到此路段於2-29計畫道路連接後，交通量勢必增加，為維護縣民行車安全、紓解車流及沿線發展，創造更便捷的交通路網，因此就環島西路金大至東坑路口道路，進行路幅拓寬整建。

縣府說，金大在環島西路已拓寬段約12.3公尺，而金大到東坑未拓寬段道路為汽、機車混合車道，寬度約7至8公尺，兩側多為雜木及部份排水暗溝設施，路面品質不佳且部分段起伏較大；拓寬改善後，金大路口至東坑路口路段，全長約1490公尺，計畫拓寬約為13.1公尺，預計工期345個日曆天，將為金門大橋湖下端連接金城市區的主要道路。

金門縣長陳福海（前右）、議員陳泱瑚（前左）、王國代（左二）等人主持環島西路金門大學路口至東坑路口道路拓寬工程動土典禮。（讀者提供）

金門縣長陳福海（左六）、議員陳泱瑚（左五）、王國代（左四）、金寧鄉長楊忠俊（右六）、代表會主席黃文欣（右五）等人主持環島西路金門大學路口至東坑路口道路拓寬工程動土典禮。（記者吳正庭攝）

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