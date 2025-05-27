姪女偷用電棒捲燙傷臉 姐竟揚言提告！網一面倒開嗆

姪女闖房偷用電棒捲燙傷臉，姐姐氣炸嗆要提告。（資料照）

2025/05/27 23:55

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕「姪女受傷，姐姐竟說要告我！」一名女網友近日在Dcard上發文抒發不滿，表示上週姊姊帶女兒回娘家，沒想到自己出門後，姪女竟偷進房拿電棒捲燙頭髮，導致臉部燙傷。對此姊姊不僅朝原PO怒吼發飆，還揚言提告，讓原PO氣憤直呼「明明是她沒顧好小孩，現在還把責任推到我身上！」

據貼文描述，原PO與姊姊從小關係不睦，而這次意外發生在她不在家的情況下，電棒捲也一直放在房間的梳妝台上。事後姊姊怒指她出門前，在姪女面前使用電棒捲，是導致孩子模仿受傷的主因，甚至揚言提告。原PO則強調，自己既非現場監護人、物品也未放在公共空間，「憑什麼把責任丟給我？」

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貼文曝光後，許多網友看完也怒火中燒，大罵姊姊根本「邏輯死亡的恐龍家長」、「沒看好小孩還有臉遷怒別人」質疑「妳姐是不是有病？」、「她女兒跑你房間亂動東西，結果錯在你？」認為姐姐是「借題發揮」直言，「叫她去告啊，反正告不成，當她空氣」、「法官會先關注她是不是不適任家長吧」。

還有不少人建議原PO「以後出門記得鎖房門」、「讓她告，告輸當小丑」也有人嘲諷，「是不是怕被夫家罵顧小孩失職，才轉嫁責任？」、「電棒捲沒事吧？」更有網友一針見血表示，「這種人不是在找公道，是在找出口，讓她鬧夠了自然就收斂了。」

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