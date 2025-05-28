立「不要講台語」告示引論戰！ 炸物攤中國老闆突宣布暫停營業

嘉義一間由中國東北男子經營的炸物攤，近日擺放「老闆是東北人，請不要講台語」告示牌，掀正反激烈論戰。（圖翻攝自Threads）

2025/05/28 00:30

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕嘉義一間由來自中國東北男子經營的炸物攤，在攤位旁放著「老闆是東北人，請不要講台語」的告示牌，被PO網後掀起正反激烈論戰。業者27日突然在社群宣布，店家將暫停營業，引發熱議。

位於嘉義的「李喜慶炸物」，近日因為在攤位旁放著寫有「不好意思！老闆是東北人，請不要講台語，謝謝！」的告示牌，在網上掀起熱烈討論，一部分認為，業者若真是外國人，既然來到台灣做生意與生活，就應該懂得「入境隨俗」，嘗試學習在地的語言與文化，而非排斥特定語言，強迫在地人配合自己。

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但也有另外一派不使用台語的網友表示，「憑什麼情勒人家，我在台灣土生土長也不會講台語啊」、「我是客家人，每次被問到為什麼不學台語，我一律回你先學客語，我再學台語」、「為什麼要強迫外國人學台語？」。

據悉，該名業者原本在中國遼寧從事中醫相關行業，後與台灣妻子結婚移居到嘉義市。因為兩岸職業資格不互通，他只好轉行經營餐飲業，頂下一間豆乳雞店賣起炸物。針對最近在網上引發的論戰，業者強調自己立告示牌，只是希望可以跟顧客更好溝通，並沒有任何惡意。

隨著網路論戰延燒，業者27日在Threads上發文，「對關注東北人鹹酥雞或豆乳雞立牌子事件的朋友，和支持我的朋友們先深表歉意，因網絡輿論熱度持續，本店與2025年5月27日起閉店休整，開業時間會另行發文。關店休整原因很簡單，請朋友們不要過分解讀。」

他坦言，「會擔心自己和家人在營業期間被惡語相向，我個人認為這種黑紅不是紅，期望整理好後再次營業時會給朋友們更好的服務，更好的品質，陸續也會做些東北的特色美食，例如：東北鍋包肉，東北小串之類。希望支持的朋友們不要跑空，再次對各位朋友表示抱歉！感謝各位的支持和理解！」

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