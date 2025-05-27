中壢國中通學巷堆滿垃圾變身超美「想巷」 美國大學生也喊讚

美國伊利諾州州立大學學生及幼教系教授林燕凌（右二）、平鎮幼兒園長羅君玲（左一）參觀「想巷」。（記者黃政嘉攝）

2025/05/27 23:40

〔記者黃政嘉／桃園報導〕桃園市平鎮區延平路一段到德育路間的德育路68巷，長70公尺，近中壢國中，是重要的通學巷，但堆滿垃圾長年髒亂，形成破爛暗巷，許多學生不敢走。文史工作者巫秀淇攜手新勢里志工整頓、美化，半年時間已整潔明亮，取名「想巷」，今年6月起每月舉辦1場藝文市集，活化空間。

巫秀淇說，去年10月間左右研擬計畫，透過市府都發局社區規劃師的計劃補助40萬元改造，初衷是達到學生通學安全，再用微型藝術置入、綠美化，日治時期的德育路對面是馬寮，而延平路端對面早期是豬埔仔，是少見的舊城區老屋群遺跡，除了具通學巷價值，更能串聯舊城區整體人文。

請繼續往下閱讀...

巫秀淇說，改造處包括巷內地面重鋪柏油；延平路端的鐵皮屋較低矮，轉角處易撞頭部，重新上漆也裝防撞護條；陰暗處牆面上白漆；本來崩壞的泥磚屋請師傅修復磚牆，同時保留一塊裸露泥磚的牆面，讓人看見原貌；一塊巷地原堆滿垃圾，清運後布置黑板、課桌椅、粉筆，供孩子塗鴉、留言；德育路端出口原是破敗花圃，利用瓦屋的瓦片剪黏拼貼新做。

新勢里長李金興說，過往暗巷下雨泥濘不堪，學生經過時，腳下都墊著磚頭踩過；巷子土地有10幾筆產權，起初先說服6位地主逐一改造，後來感染其他地主加入幫忙，討論巷名時，「大家想把這邊做成什麼樣？」他提「想巷」，讓這條巷子充滿無限想像。

美國伊利諾州州立大學學生及教授、平鎮幼兒園今天參訪「想巷」，促成跨文化交流，伊利諾州大幼教系教授林燕凌說，她多年帶學生到台灣體驗跨文化課程，讓學生觀摩在地化教學如何實踐，幫助學生未來教書時，也能將自身在地文化融入課程；大三學生Will Bernico未來想教高中歷史，他覺得改造後的「想巷」真的很棒，他說，社區能把不起眼的空間這樣活化利用，對下一代可說是最好的，同行美國大學生也在巷子黑板上，拿起粉筆塗鴉，以中文留言「我覺得你們很酷！」

平鎮幼兒園40多名孩童來「想巷」校外教學，兩兩併肩手牽手，臉上藏不住喜悅表情，有小朋友走進巷子不一會兒，就瞪大眼睛直說，「這邊好窄喔、要壓扁啦。」園長羅君玲說，巷子改造後，家長、孩子更能放心走這條路，幼兒園教學就是從生活經驗做起，整個社區都能作孩童學習的教室，與人交際過程中，學習社會互動，了解家鄉的時候，認識文化涵養，教育、社區協力讓平鎮的孩子更愛自己的家鄉。

平鎮德育路68巷堆滿垃圾長年髒亂，形成破爛暗巷，許多學生不敢走。（巫秀淇提供）

文史工作者巫秀淇攜手新勢里志工整頓、美化平鎮區德育路68巷，變身整潔明亮的「想巷」。（記者黃政嘉攝）

平鎮幼兒園學童參訪「想巷」。（記者黃政嘉攝）

原巷地曾堆滿垃圾150公分高。（記者黃政嘉攝）

崩壞的泥磚屋請師傅修復磚牆，保留一塊裸露泥磚的牆面，讓人看見原貌。（記者黃政嘉攝）

巷內綠美化。（記者黃政嘉攝）

平鎮幼兒園孩童蹲看新做花圃。（記者黃政嘉攝）

文史工作者巫秀淇攜手新勢里志工整頓、美化，將陰暗牆面刷上明亮白漆。（巫秀淇提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法