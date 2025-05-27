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    TPASS明年回歸公務預算 公路局：約90多億元盼立院支持

    TPASS 2.0 今年一月上路。（交通部公路局提供）

    TPASS 2.0 今年一月上路。（交通部公路局提供）

    2025/05/27 22:12

    〔記者吳亮儀／台北報導〕交通部公路局今天（27日）晚間說明，今年二月就向行政院提報「TPASS行政院通勤月票執行計畫（115-118年）」預算，共計363.8億元，會持續推動下去，也打臉北市府宣稱「明年TPASS」預算無著落的攻擊。

    現行的TPASS補助是從112年至114年，以以疫後特別預算推動，交通部和公路局已多次說明，明年起的TPASS預算會回歸到一般公務預算，一年約九十多億元，也盼立法院支持並通過預算。

    針對台北市政府攻擊「明年TPASS預算無著落」，公路局今天晚間闢謠，有關TPASS預算是計畫型補助款，與一般性補助款無關，「台北市政府表示明年TPASS補助預算恐無著落一事，公路局曾於114年5月22日回文台北市政府表示，仍將持續推動並刻正爭取行政院預算中，如計畫奉核後將再通知地方政府後續推動內容與方式，以持續與地方政府合作共同推動便利、永續之公共運輸服務」。

    公路局強調，交通部早已在今年2月3日向行政院提報「TPASS行政院通勤月票執行計畫（115-118年）」預算共計363.8億元，強調會持續推動，也希望立法院能支持這筆預算。

    今年初國民黨和民眾黨亂凍刪預算，今年的大眾運輸補助恐在第三季就受影響。公路局長陳文瑞曾接受本報專訪時表示，今年TPASS的預算仍是使用特別預算，暫時不受影響，但今年是最後一年了，明年若要持續就得回歸到常態的公務預算，而非現在的特別預算，「如果回歸到常態公務預算，若今年審明年度的預算又被砍或凍結，那當然會對於明年度的TPASS執行有影響」。

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