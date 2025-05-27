出國回來電表被拆 竟因未繳721元

民眾欠繳721元電費，出國回家發現家中被斷電，就連電表也被拆除。（記者盧賢秀攝，圖與新聞事件無關）

2025/05/27 22:41

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市安樂區1名黃姓女士日前出國旅遊，回台到家後發現家中斷電，電表被拆除，冰箱物品都壞了，一查之下才知道竟是因為721元電費沒繳，氣溫30多度也沒冷氣，打電話到台電客服中心，竟回說天氣熱去住飯店就好。台電基隆營業處表示，積欠2張電費單（4個月）未繳才會拆電表，期間還會催繳，要拆電表前也會先按門鈴確定沒人才會拆表，建議經常不在家民眾可以自動扣款或加入台電APP，就不會漏繳了。

黃姓女子指出，她分別於5月9日至12日到、5月14日至21日到菲律賓及中國大陸旅遊，她在中國旅遊期間有收到台灣打的1通電話，但來電號碼不熟悉，擔心是詐騙集團所以未接，沒想到21日下午3點多回台到家，發現電表被拆除、斷電，冰箱內物品損壞且造成生活相當大不便（氣溫30多度）。

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黃小姐說，她打電話詢問台電客服人員，經查是電費721元沒繳，所以被斷電拔表，詢問為何沒收到催繳簡訊通知，對方沒回答，還說天氣熱去住飯店就好，口氣不友善，她問對方是否可以跟主管溝通，對方也不回答，只說他們是照規定做事。讓她很生氣，向本報投訴，建議台電設申訴管道。

台電基隆營業處人員表示，電費未繳台電會寄通知單催繳，積欠2張電費單未繳才會拆電表，期間還有打電話通知屋主，電費單上都清楚記載，拆電表時也會按門鈴，確定沒人才會拆表，他理解黃小姐被斷電心裡感受不好，建議民眾經常不在家，可以辦自動扣繳或下載台電APP，就可避免斷電困擾。

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