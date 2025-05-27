關子嶺紫雲殿後方山坡地違法砍樹整地 南市府：依法裁罰

台南市水利局今年4月巡查時發現超出計劃範圍，有大面積開挖整地、改變地形地貌，依法開罰。（台南市水利局提供）

2025/05/27 23:35

〔記者洪瑞琴／台南報導〕環團去年3月舉發白河水庫水質水量保護區大面積違規砍樹整地，其中，白河區關子嶺段89-45地號違法開發面積約4千平方公尺。台南市政府今年3月初要求案件解除水源區巡察會議列管，一解除列管不久，就發生全面大範圍違規整地，環團今（27）日公開要求市府說清楚講明白。

水利局回應，去年3月起，台灣水資源保育聯盟持續關心白河水庫水源區關子嶺紫雲殿後方山坡地疑似存在不法開發情形。農業局隨即邀請經濟部水利署、農業部農村發展及水土保持署、地政局以及水利局等單位現地勘查。經各單位檢查，該地的土地權屬及使用地類別為私有農牧用地。

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水利局說，該地屬合法申報，後續地主申報開工，水利局及區公所皆有不定期派員巡查，今年4月巡查時發現違規行為人，超出計畫申請範圍，有大面積開挖整地、改變地形地貌之情形，已違反水土保持法，依法處罰15萬元，並限期8月15日前改正完成。若未繳納罰款者，將依法移送法務部行政執行署強制執行，民眾勿存僥倖心態。

另外，紅葉公園附近某咖啡店違反水土保持法及傾到廢棄物部分，已訂明（28）日會勘取締，將視取締結果依水土保持法辦理，傾倒廢棄物部分移送環保局查處。

台灣水資源保育聯盟理事長陳椒華說，關子嶺紅葉公園附近發生數公頃農牧用地、林地、山坡地被不當整地伐樹，疑似非農牧開發使用，去年經多次檢舉，但市府至今仍不開罰。另，附近白河區關子嶺段也有土地被發現不法挖土方填埋廢棄物成停車場，水源區不當挖土方填埋廢棄物，可能導致白河水庫淤積加劇及汙染水源。

南市環境保護聯盟理事長黃安調指出，幾次現勘發現，過去地表高高低低還有植被，如今疑有施工徵兆，整地被分層。台灣水資源保育聯盟常務理事吳麗慧說，為了白河水庫清淤，中央編列大筆預算，市府不努力水源區保育，卻放任不當開發。

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