金門「銅牆山營區」活化 再現軍事風華

金管處處長鄭瑞昌（右五）、金門縣政府參議張瑞心（左四）、立委陳玉珍辦公室主任董志謀（左五）等人共同為「銅牆山營區」啟用揭幕。（記者吳正庭攝）

2025/05/27 21:43

〔記者吳正庭／金門報導〕內政部國家公園署金門國家公園管理處今天辦理「銅牆山營區」啟用典禮，金管處同步設計「《獺踏古崗》金門國家公園古崗區史蹟探索」popworld實境解謎遊戲，透過手機APP，將銅牆山及附近景點，串聯古崗地區重要的戰役與人文史蹟。

金管處處長鄭瑞昌說，有中央亮點計畫補助，「銅牆山營區」是繼2月啟用「賈村據點」至今，平均以每月1個營區的速度，今年陸續啟用的第4個營區，也是金管處第47個開放的據點，展現金管處對金門戰役史蹟保存維護的決心。

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典禮中，金管處安排曾任陸軍步兵第158師連長、前陸軍金門防衛指揮部人事行政處上校處長范姜輝導覽，由於158師即為構築銅牆山營區的誠實部隊，加上范姜輝對軍史等解說十分熟稔，導覽行程更具臨場感。

此外，古崗社區發展協會也邀請昔日於翟山連服役的連長林棋楊、王培良、班長陳國榮、林柏瀚及上兵王建元「老兵回娘家」。王建元想起1991至1993年常使用60迫砲與50機槍驅離越界漁船；那個年代傳遍大街小巷的廣告詞「媽、我阿榮啦」真實反映當時沒有手機的軍旅生活，王建元服役期間用掉200張電話卡。

縣議員董森堡說，銅牆山是古崗董氏先祖數100年來下海漁撈的地方，當地民眾稱為「赤山頭」，「赤」是閩南語貧瘠之意，形容當地花崗岩地形無法耕作；「銅牆山」的由來，是國軍見赤山雄峙西南海角，與料羅成犄角形勢，所取的稱號。

他說，「銅牆山」海岸線壯麗雄偉，曾引來財團覬覦，相關單位一度將其列入BOT案名單，準備開發為高爾夫球場；規劃者不知銅牆山附近的廣大的林帶為古崗董姓、珠山薛姓的祖地，範圍內涵蓋2村數10座祖墳，BOT案一旦實施，將面臨刨挖董、薛兩姓祖墳浩劫，並破壞國軍、國家公園相繼復育的海岸防風林帶，危及西南半島的自然環境與聚落風水，引來民眾極大反彈，幸好，銅牆山BOT案在當時金管處處長陳茂春坐鎮下，於內政部相關會議中要求保留當地的海岸防風林，不准該地自國家公園畫出，今日的銅牆山才得以保存。

金管處表示，銅牆山營區又稱W057據點，內有營舍、庫房及2層式的坑道等建物，其中1處坑道出口仍留有「誠實」2字，並有「民國四十九年」、「陸軍五八師一七四團一營一連一排全體官兵建」的落款，證實起建年代與部隊，具有高度保存價值。

銅牆山營區早年為金防部防護射擊示範據點之1，設置有60迫砲、50機槍、57戰防砲及2門105榴砲，火力強大；擁有複雜的地下坑道網絡，體現「潛藏戰力於地下」的戰略方針。

金管處表示，「《獺踏古崗》金門國家公園古崗區史蹟探索」popworld實境解謎遊戲，將「古崗樓」、「古崗聚落」、「翟山坑道」、「銅牆山營區」及「梁山觀止步道」生動有趣的連結起來，完成收集遊戲內的道具至合作賣店可享有折扣優惠。#

老兵王建元指著照片中的他，當年還是穿軍服的小伙子。（記者吳正庭攝）

林姓老兵指著照片中三十年前的自己。（記者吳正庭攝）

金門「銅牆山營區」啟用，營區內的石頭上寫有「銅牆鐵壁」的紅字。 （記者吳正庭攝）

銅牆山營區又稱W057據點，其中一處坑道出口仍留有「誠實」二字，兩側「民國四十九年」、「陸軍五八師一七四團一營一連一排全體官兵建」的起建年代與部隊名稱，斑斑可考。 （記者吳正庭攝）

「《獺踏古崗》金門國家公園古崗區史蹟探索」popworld實境解謎遊戲的掃碼。（金管處提供）

「銅牆山營區」啟用，金管處處長鄭瑞昌（右一）在坑道內與老兵話戰史。 （記者吳正庭攝）

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