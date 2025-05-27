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    考照筆試難度將增加！網改善「1現況」：駕照才有意思

    交通部27日宣布，將調整考照筆試的難度。圖為考照筆試情境式考題。（資料照）

    交通部27日宣布，將調整考照筆試的難度。圖為考照筆試情境式考題。（資料照）

    2025/05/27 23:14

    劉晉仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕近日，台灣發生多起嚴重的高齡車禍事故，交通部長陳世凱今（27日）表示，將針對駕照筆試內容做調整，擬刪除是非題、加難選擇題。不過有網友提到，台灣相關的交通違規罰則太低，「無照駕駛跟車輛違規罰責夠重，駕照才有意思。」

    今日，1名網友在網路論壇PTT八卦板上，以「考駕照將提升筆試難度？會有用嗎？」為題發文表示，台灣明（2026）年預計全面取消駕照筆試的是非題；選擇題也將從3個選項，擴增至4個或4個以上；而過去答對率達9成以上的題型，也會全數刪除，「各位覺得這樣能夠提升鑑別度嗎？」

    文章一出，許多人紛紛表示，「沒屁用，台灣就擅長的就是K題目」、「開車這種東西要靠實作，筆試現在還記得題目的，我猜沒剩下1%」、「比照日本的駕照考試等級可刷掉3成三寶」等看法。

    同時，也有其他網友點出「無照又沒人抓，被抓到也不痛不癢」，認為「台灣無照駕駛有啥大事?違規有啥大事?」、「無照駕駛跟車輛違規罰責夠重，駕照才有意思」、「應該要加考情緒障礙」等不同意見。

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