雙龍共舞! 台南龍舟賽晚間運河登場

台南國際龍舟錦標賽開幕典禮，精彩表演營造水龍火龍「雙龍共舞」。 （沈統斐提供）

2025/05/27 21:36

〔記者洪瑞琴／台南報導〕2025台南國際龍舟錦標賽，今（27日）晚上在台南運河熱鬧登場，由台南市長黃偉哲依古禮舉行祭江儀式，緊接著開幕典禮，「即將成真」火舞團帶來「雙龍共舞」護台南，精采表演震撼全場。

黃偉哲表示，台南龍舟賽是全台灣歷史最悠久的龍舟賽事，傳承至今已超過300年，所以台南龍舟賽依然堅持全用木船競賽，而且不止堅持傳統，也在傳統中追求創新，今年報名踴躍，參賽隊伍和選手數皆創新高。活動會場亦有百攤特色美食、農產品及文創攤位，歡迎大家一起來台南「看龍舟、吃美食、逛景點」度過端午佳節。

請繼續往下閱讀...

開幕典禮由「即將成真」火舞團擔綱演出，營造「火龍」意象，與龍舟「水龍」共舞，在台南運河邊上演震撼火舞秀，火光、水波與鼓聲交織成熱力十足的「陸海空龍之夜」。

今日開幕賽由國中男子組、高中（職）男子組、大專院校組與公教組率先登場，選手們競划比速精彩賽況，亦吸引運河邊民眾加油聲不斷。

南市體育局長陳良乾表示，今年台南國際龍舟錦標賽共121隊參賽隊伍，合計2792位選手共襄盛舉，較去年成長24隊、選手成長580位，為鼓勵踴躍參賽，賽事總獎金提升至59萬7千元，其中小型龍舟賽公開男子組第1名獎金最高可達6萬元。

賽事自即日起至5月31日，競賽組別分為大型龍舟賽，包含公開男子組、公開女子組、高中（職）男子組、國中男子組、大專院校組、工商團體組及公教組；小型龍舟賽則包含公開男子組（30隊最多）及公開女子組。

今日台南國際龍舟錦標賽，由台南市長黃偉哲依古禮舉行祭江儀式。（台南市府提供）

「即將成真」火舞團帶來精采表演。 （台南市府提供）

今日開幕賽，大專院校大型龍舟組競划比力氣拚速度。（台南市府提供）

開幕典禮上演震撼火舞秀，火光、水波與鼓聲交織，爆發熱力。 （台南市府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法