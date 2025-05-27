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    突破障礙改造數位學習環境 南大博士生詹博丞2度獲得總統教育獎

    台南大學博士生詹博丞（右2）的人生成長路上，家人是最大支持力量。（台南大學提供）

    台南大學博士生詹博丞（右2）的人生成長路上，家人是最大支持力量。（台南大學提供）

    2025/05/27 21:56

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南大學數位學習科技學系博士生詹博丞，早在高中時期就得過總統教育獎，他結合自身成長經歷與專業所長，致力推動數位學習環境改造，憑藉堅定信念與不凡毅力，今年再度榮獲總統教育獎殊榮，成為科技人文關懷精神最佳寫照。

    詹博丞自幼罹患「點狀軟骨錯生症」，視力與聽力持續退化，並因膝傷導致行動不便。儘管面對重重困難，他從未停下學習的腳步。早年就讀台南一中時，便因在逆境中堅持向學，榮獲高中組總統教育獎。進入大學與研究所後，他積極投入資訊科技相關研究與開發，包括盲用點字樂譜轉換系統、輸入法核心開發及無線感測密碼系統等。

    在博士階段的研究中，詹博丞就聚焦於數位學習科技下感官障礙學生的可近性問題。他表示，當教學日益倚賴數位科技，若缺乏對感官限制的理解與對應技術的支持，則透過科技進行適性教學將淪為空談。期盼透過自身經驗與科技專業，研發真正符合需求的數位學習工具，幫助與他有相似障礙處境的學生，實現自主且公平的學習機會。

    除研究工作外，詹博丞亦積極參與台南大學特殊教育中心事務，熱心助人，令師長相當感動。中心主任林慶仁表示，自國中起便見證詹博丞一路堅持向學，從點字樂譜數位化、輔助科技應用，到協助大學生解題，表現屢獲業界與學界肯定，見證科技結合特殊教育的典範。

    台南大學表示，在數位科技與教育融合的浪潮下，將持續提供博丞博士生充足的學習資源與研究支持，期盼其研究成果未來能為更多視障者開啟嶄新的學習與生活方式，實踐科技無礙的教育願景。

    詹博丞（前排1）與數位學習科技學系同學一起關心教育科技議題。（台南大學提供）

    詹博丞（前排1）與數位學習科技學系同學一起關心教育科技議題。（台南大學提供）

    詹博丞（左二）就讀台南一中時期曾獲總統教育獎，由時任總統陳水扁頒獎表揚。（台南大學提供）

    詹博丞（左二）就讀台南一中時期曾獲總統教育獎，由時任總統陳水扁頒獎表揚。（台南大學提供）

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