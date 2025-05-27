該買iPhone給女兒嗎？說好當會考獎勵卻反悔 網一句神回

媽媽猶豫兌現考後送iPhone的承諾，引爆網友一面倒熱議。示意圖。（路透檔案照）

2025/05/27 21:51

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕「該不該兌現承諾 iPhone？」一名媽媽近日在Dcard上分享掙扎心情，坦言早已答應女兒會考結束會送新手機當獎勵，女兒也從國中就一直很希望能用蘋果手機，如今到了該兌現的時刻，媽媽卻開始擔心這麼做是否會養成女兒虛榮，或過度依賴手機的習慣，引發網友直呼，「小孩最討厭畫餅的大人了！」

根據貼文，原PO表示女兒目前使用紅米手機，才一年多就常當機過熱，影響查資料與看補習影片，並非為了攀比才想換機；加上女兒準備會考期間表現努力，幾乎沒滑手機，讓她傾向兌現承諾。

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但儘管理解女兒的社交與學習需求，原PO也擔心若從此「開了蘋果頭」，之後每支手機是不是都得買iPhone，這樣做是否是一條「回不去的路」，也怕她日後太黏手機影響自制力，因此仍糾結要不要買、買哪一代、買了會不會後悔。

貼文曝光後，網友們幾乎一面倒支持「信守承諾」，認為這是家長建立信任的好時機：「小孩最討厭畫餅的大人了」、「答應就要做到，直言「要沈迷手機，紅米一樣沈迷，但言而無信對孩子很傷的」、「一台最新型的iPhone 會有什麼虛榮心…」認為「到高中應該有自我管控的能力了啦」並建議用「溝通」取代擔心，「怕他沈迷手機就先跟她約法三章，但不要食言，講好了又不買。」

此外，留言中也有不少實例分享：「對高中生強制約束反而會造成反效果」、「沒兌現承諾對她來說，可能就是『努力了、守約了也沒用』」或幽默回應，「如果不想老了被小孩拔呼吸器，就建議你履行承諾啦」。

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