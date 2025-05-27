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    中市中清路天橋要拆了 5/29起中清路二段與大鵬路口全線封閉

    中清路天橋因民眾使用習慣改變，使用率低，市府將拆除。（圖：市府提供）

    中清路天橋因民眾使用習慣改變，使用率低，市府將拆除。（圖：市府提供）

    2025/05/27 20:14

    〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市北屯區中清路二段與大鵬路口設有人行天橋，因設施老舊、使用率低，且橋體占用人行道空間、影響行人通行與車輛視線，台中市建設局經與地方多方會勘並取得共識後，拍板將天橋拆除，訂於5月29日至6月2日啟動夜間拆除作業，建設局指出，施工期間，中清路二段與大鵬路口將實施全線封閉，提醒市民減速慢行。

    台中市建設局長陳大田指出，中清路與大鵬路口人行天橋設置多年，隨著周邊環境與民眾通行習慣改變，多數行人多已走平面行穿線通行，天橋使用率極低；但天橋橋墩佔用人行道空間，也衍生通行安全與駕駛視覺障礙等問題，地方早認為確有改善必要。

    陳大田指出，市府自今年初即啟動拆除規劃，聽取地方意見，並說明後續改善構想，經與民代會勘達成共識後，先在4月啟動封閉天橋1個月，觀察市民反應，結果顯示使用影響極微小，綜合評估後決定正式執行拆除。

    建設局說明，天橋拆除後，市府將同步進行人行道拓寬、行穿線退縮及擴大行人停等區等人本設施優化，強化路口安全性與通行效率，此外，中清路從大鵬路口至經貿路一段，約550公尺長的沿線路口，也將一併推動無障礙斜坡道改善，營造更完善的步行環境。

    建設局進一步表示，整體改善工程經費約700萬元，天橋拆除工程訂於5月29日至6月2日夜間22時至上午8時施作，避開日間尖峰車流；施工期間，中清路二段與大鵬路口將實施全線封閉，提醒市民減速慢行，並配合義交人員引導及現場施工指示，或提前改道，以確保行車與行人安全。

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