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    視察龍潭大北坑休閒農業區 陳駿季：農村再生重點在「人」

    農業部長陳駿季今天視察桃園市「龍潭大北坑休閒農業區」時說，農村再生不能只是外表，怎樣活化農村的關鍵是人。（記者黃政嘉攝）

    農業部長陳駿季今天視察桃園市「龍潭大北坑休閒農業區」時說，農村再生不能只是外表，怎樣活化農村的關鍵是人。（記者黃政嘉攝）

    2025/05/27 20:27

    〔記者黃政嘉／桃園報導〕農業部長陳駿季今天視察桃園市「龍潭大北坑休閒農業區」時說，農業部推動農村再生，不能只是外表，記得剛開始推的1、2年，幾乎都做門口意向，怎樣活化農村的關鍵是人，人本身要怎麼走？從心開始，當你有心時，很多事就可以一步一腳印地做出來，像現在大北坑休區，就是花好幾10年時間才有的成果。

    陳駿季說，大北坑休區早期的茶葉相對好賺，但出現競爭後就慢慢沒落，怎麼樣重新恢復社區發展又站起來，這樣的歷程，值得讓更多人知道，很多人認為農村再生，就是引導年輕夥伴到農村從事農業，這是錯誤的概念，純粹這樣絕對沒辦法持續。

    陳駿季舉例，許多青農返鄉，一大部分是家裡長者年紀大，但回來過程遇到許多糾結，像想到小孩子的教育、配偶的後續，總不能每天跟著瞎忙，所以，農村再生，其實帶動的，除了以農為本的本質之外，更希望農村能創造更多加值的產業，這不一定只有農業，可能也有一些商業，文化需更多創意、創新，人進來了以後，家庭願意跟著進來，才能持久。

    大北坑農村發展協會總幹事陳鉦翰以魯冰花祭為例，說明活動每年帶動約30萬人次進入社區，不僅提升在地經濟收入與知名度，也找回大北坑產業歷史，建立文化價值，他說，返鄉青年與地方的關係，如同魯冰花跟茶樹之間，魯冰花作綠肥，生產高品質的茶葉後，茶農會再重新種魯冰花，永續循環，如同返鄉青年營造地方。

    大北坑農村發展協會總幹事陳鉦翰以魯冰花祭為例，說明活動不僅提升在地經濟收入與知名度，也找回大北坑產業歷史，建立文化價值。（記者黃政嘉攝）

    大北坑農村發展協會總幹事陳鉦翰以魯冰花祭為例，說明活動不僅提升在地經濟收入與知名度，也找回大北坑產業歷史，建立文化價值。（記者黃政嘉攝）

    農業部長陳駿季（左4）與大北坑農村發展協會總幹事陳鉦翰（左5）、理事長江增平（左3）等貴賓合影。（記者黃政嘉攝）

    農業部長陳駿季（左4）與大北坑農村發展協會總幹事陳鉦翰（左5）、理事長江增平（左3）等貴賓合影。（記者黃政嘉攝）

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