1年3石虎遭路殺 彰化東外環設牌籲用路人減速

為保護石虎，公路局彰化工務段在東外環道設告示牌，籲用路人減速慢行。（圖由彰化工務段提供）

2025/05/27 19:35

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化縣去年通報路殺石虎多達7隻，其中2隻在台74甲線東外環道，今年2月也有1隻在該路段遭路殺，保育人士紛紛為石虎生存請命；公路局彰化工務段最近在東外環道設置告示牌，標示東外環道為保護石虎路段，呼籲用路人減速慢行，並計畫在沿線架設動物防護網，防止石虎穿越降低路殺風險。

八卦山脈2022年通報石虎路殺4件、前年3件，去年7件，主要發生地在八卦山東外環道及國道3號和美交流道附近。去年3、3月接連有民眾在花壇東外環道路旁，分別發現石虎遭路殺爆頭或吐血身亡；今年2月又有1隻石虎在東外環道慘遭路殺，雙眼爆開、吐舌慘死，保育人士紛紛為維護石虎生態向縣府、公路局等單位請命。

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保育人士說，八卦山東外環道水鹿族群龐大，近年來傳出多起水鹿遭車輛撞擊死傷事件，相關單位在沿線設置數面告示牌呼籲保護動物、車輛減速慢行，惟石虎在東外環道已發生多起路殺事件，也應設置告示牌呼籲用路人減速慢行保護石虎生命安全。

有民眾認為，現在筏子溪都有石虎的存在，可能是從那邊走到花壇；因為石虎是淺山動物，與人類生活區域重疊，當牠們棲地減少被破壞，會讓牠們再去尋找適合的居所，難免會走到市區跟馬路。

公路局彰化工務段長廖志彬表示，他們最近在東外環道花壇段設置2塊告示牌，標示東外環到為保護石虎路段，呼籲用路人減速慢行；此外，他們也計畫在沿線設置防護網，避免石虎誤闖東外環汽機車道，降低路殺風險。

花壇鄉東外環道路旁今年2月有1隻石虎慘遭路殺。（資料照）

東外環道沿線設置保護動物路線告示牌。（記者湯世名攝）

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