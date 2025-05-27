週三鋒面接近帶傘備用！西半部雨勢愈晚愈大

週三午後，西半部山區及宜蘭地區可能有局部大雨；晚起隨著鋒面更靠近，西半部平地雨勢也會越趨明顯。（資料照）

2025/05/27 22:48

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕明天週三（28日）東半部及恆春半島地區，恐有局部短暫陣雨；北部地區也有零星短暫陣雨；其他地區多雲，而清晨的中部地區，則有零星短暫陣雨；東北部地區也有局部較大雨勢發生機率。下午起鋒面接近，西半部地區轉為有局部短暫陣雨或雷雨，午後西半部山區及東北部地區有局部大雨發生機率，外區記得攜帶雨具備用。

中央氣象署預報，週三受到偏東風影響，迎風面的東半部、恆春半島地區水氣逐漸增加，可能有局部短暫陣雨；北部地區也有零星短暫陣雨；其他地區為多雲，下午起鋒面接近，西半部地區將轉為有局部短暫陣雨或雷雨，而午後西半部山區有局部大雨發生機率，隨著鋒面愈接近，西半部雨勢愈晚愈強，影響範圍愈大。另外，週三風力仍稍偏強，彰化以北沿海地區及基隆北海岸、恆春半島、澎湖局部有平均風6級以上或陣風8級以上發生機率，海邊活動請注意安全。

請繼續往下閱讀...

溫度方面，週三北部為23到30度；中部23到33度；南部25到33度；東北部23到28度；東部23到29度；東南部25到30度，而澎湖約25到30度；金門22到28度；馬祖21到25度。

至於未來幾天的天氣變化，天氣風險公司指出，週四受鋒面影響，凌晨起中北部地區，降雨將持續增強，恐有短時強降雨及瞬間強陣風發生，上班時間雨勢明顯，外出一定要攜帶雨傘。週五為端午連假首日，上半天仍會降雨，而下半天鋒面逐漸南移、雨勢將會趨緩，中部地區有陽光露臉的機會。

紫外線指數部分，週三基隆市、宜蘭縣、連江縣為「中量級」；新北市、台北市、桃園市、台中市、彰化縣、金門縣為「高量級」；其餘縣市均為「過量級」。

空氣品質方面，週三環境風場為偏東風到東南風，西半部位於背風側，污染物稍易累積。宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級。

週三南部高溫仍可達33度。（擷取自中央氣象署網站）

紫外線指數部分，週三多為「過量級」。（擷取自中央氣象署網站）

週三環境風場為偏東風到東南風，西半部位於背風側，污染物稍易累積。（擷取自環境部空氣品質監測網）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法