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    明天又變天！週四鋒面炸雨彈 端午連假天氣漸好轉

    今晚明日降雨趨勢。（中央氣象署提供）

    今晚明日降雨趨勢。（中央氣象署提供）

    2025/05/27 19:01

    〔記者林志怡／台北報導〕端午連假假期前先有一波鋒面影響台灣，中央氣象署指出，隨著鋒面逐漸接近，明天各地天氣陸續轉為有雨，週四鋒面通過期間，各地有陣雨或雷雨，可能出現較大雨勢；鋒面通過後東北季風增強，白天氣溫明顯下滑，週六後才會逐漸回暖，連假期間天氣也會慢慢好轉。

    中央氣象署預報員李名翔說明，今晚到明天清晨東北部、中部地區有雨，東北部地區有較大雨勢出現，隨著鋒面逐漸靠近，明天上午東半部、恆春半島、北部地區有零星或局部短暫陣雨，下午起西半部地區有短暫陣雨或雷雨，西半部山區、東北部地區也有局部大雨。

    這波鋒面週四通過台灣，持續往南移動，各地天氣陸續轉為不穩定，容易有陣雨或雷雨出現，有短延時強降雨及大雨，西半部地區可能有局部豪雨出現，是未來一週雨最大的一天；鋒面通過後東北季風增強，各地白天氣溫下滑，北部約25到26度、中部約28度，南部仍可達到近30度。

    李名翔說，這波鋒面仍是移動性鋒面，沒有明顯滯留的情況，預計週五就會抵達台灣南方的巴士海峽，週四入夜後北部雨勢就會逐漸趨緩，週五當天僅南部、東部東南部、中部山區有短暫陣雨，其他地區則轉為多雲的天氣，週四晚間到週五清晨是涼意最明顯的時期，中部以北氣溫約20到22度。

    週六、週日水氣持續減少，天氣將持續好轉，僅東部、東南部、恆春半島有局部短暫陣雨，其他的地區則是多雲到情的好天氣，午後山區有短暫雷陣雨，東北季風減弱，各地氣溫也將逐漸回升，白天北部氣溫可重回29到30度。

    下週一、下週二台灣周邊轉吹西南風，可能帶來南方水氣，南部、東部、東南部有短暫陣雨，其他地區則是多雲，午後山區有雷陣雨；下週二中部山區可能整日都有陣雨出現。

    未來降雨趨勢。（中央氣象署提供）

    未來降雨趨勢。（中央氣象署提供）

    一週溫度趨勢。（中央氣象署提供）

    一週溫度趨勢。（中央氣象署提供）

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