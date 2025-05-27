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    關渡新橋規劃、工程時程 新北工務局：評估銜接台64線

    陳偉杰指出，關渡新橋若無法銜接台64線，將導致車流回流八里龍米路及淡水市區。（陳偉杰提供）

    陳偉杰指出，關渡新橋若無法銜接台64線，將導致車流回流八里龍米路及淡水市區。（陳偉杰提供）

    2025/05/27 19:13

    〔記者黃子暘／新北報導〕行政院要求新北市府規劃「關渡新橋」，以降低往北市大度路車流的配套方案，不過新北市議員陳偉杰今（27日）質詢表示，市府尚未提出規劃與時程，恐讓地方期待落空。工務局長馮兆麟答詢指出，顧問公司已將可行性評估期中報告初稿完成，中長期評估銜接台64線分流103市道的車流。

    行政院2022年核定「淡水河北側沿河平面道路工程」計畫，其中要求新北市府規劃「關渡新橋」，作為降低往台北市大度路車流的配套方案。

    陳偉杰指出，關渡新橋若無法銜接台64線，將導致車流回流八里龍米路及淡水市區，盼工務局說明可行性評估進度、落墩位置、結構設計及台64線銜接藍圖，公布環評進度與時程表。

    馮兆麟回應，可行性評估期中報告初稿已完成，淡江大橋完工後，確能舒緩關渡大橋車流，但關渡大橋容量仍飽和；再者，淡北道路通車可緩解台二乙車流，但對台北端影響有限，103市道評估仍壅塞，短期內規劃先進行龍米路電桿下地、成蘆橋立體化等改善工程，至於關渡新橋銜接台64有3條路線考量中。

    陳偉杰也說，輝達將進駐北投士林科技園區，市府應將相關人流、車潮對淡水、八里地區等周邊路網衝擊做好周全考量，要求市府釐清淡北道路、關渡新橋與台64線銜接計畫是否已納入北士科發展整體考量。

    馮兆麟回應，過去未詳細評估，知道輝達要進駐後，市府將展開通盤評估。

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