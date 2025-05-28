婆婆送來「發霉茄子、長蟲米」 媳婦怒：當我們垃圾回收？

原PO控訴婆婆轉送爛茄子與長蟲米，怒問：「我們是垃圾回收站嗎？」示意圖，與本文無關。（資料照）

2025/05/28 00:10

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕一名媳婦在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文控訴，婆婆習慣把劣質、快壞掉的食物轉送他們家，還被丈夫要求「要感恩收下」，她忍不住吐槽這種強迫式情勒，「真正的心意不該是這樣的吧？」

原PO發文說，婆婆從來沒買過像樣的東西給小家庭，給的都是別人送她的、快壞掉的「轉手物資」；而這次老公從婆家拿回一袋茄子，不但彎曲、斷頭、有的還發霉爛掉，連一袋米都長滿米蟲，根本是要淘汰掉的次級米，她忍不住質疑「當我們是垃圾回收？」結果老公竟說長輩給的要感恩，讓她徹底無言。

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許多網友紛紛留言力挺原PO，有人說，「帶回來煮給你老公吃啊！讓他好好感恩」、「給東西是心意沒錯，但拿快壞掉的來給人吃太誇張」，「老人家根本是自己不想扔，拿給你們當免錢丟棄通道」。也有不少人分享類似經驗，「我婆婆也有給過我生霉的大餅，說是她捨不得丟」、「我媽還會用民國80幾年的肥皂呢！」

也有人建議，「你就煮給老公吃，讓他知道這些有多噁」、「煮完送回去給婆婆，說是她上次給的材料」，「垃圾不是你丟，讓他們吃到才知道什麼叫業障」，「這些東西不是不能收，而是『誰要吃、誰就帶回家自己處理』，別讓老婆又氣又得當壞人。」

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