高雄鳳二市場推數位導覽 實境導覽+AR拍照逛市場聽店家故事

高雄市鳳二市場攜手跨蝦米文化推數位導覽，以手機實境導覽+AR拍照，逛市場聽店家故事很有趣。（記者陳文嬋攝）

2025/05/27 19:37

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市鳳山第二公有市場攜手跨蝦米文化推出「鳳二市場數位導覽」，以手機整合GPS實境導覽，還能AR拍照、聽店家故事，引進人潮打造夢想基地，民眾逛市場更有趣，並推動新住民文化培力，社區多元文化共融，展現市場新風貌。

鳳二市場在地人稱「公園仔」，曾是高雄最大型住商合一市場，已有一甲子歷史，店家攤位超過150家，不僅有傳統民生、工藝等產業，常民生活文化豐富，許多新住民進駐創業，與傳統產業交織多元文化。

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經發局鼓勵青年進駐市場創業，鳳二市場爭取到經費115萬元，推動4間店家改造，其中印尼青年傳教士Tony來台多年，愛上高雄歸化為台灣人，於教會樓下開雜貨店，整修後像餐廳，環境明亮又舒適，成為傳教、聚會好所在。

跨蝦米文化策展人林喚玲是市場文化轉型重要推手，打造跨蝦米文化創意工作室作為社區據點，也是社會局新住民關懷小站，推動新住民文化社區培力，讓傳統市場不僅是民生經濟據點，成為社區教育與多元文化交流核心，讓不同族群、不同年齡、不同生活背景的人，一起創造地方共融生活記憶。

林喚玲推動市場轉型、文化創意與社區共融，串聯青年店家打造「鳳二市場數位導覽」，建構在Popworld數位平台，整合GPS實境導覽、店家口述故事錄音，民眾逛市場走訪店家，彷彿老闆親迎說故事，還設計AR拍照功能，供民眾拍照作紀念，讓逛市場不再只是傳統採買，更成為一場文化與科技交融體驗，帶領民眾用不一樣方式逛市場。

議員林智鴻說，市場是很多人夢想營造點，也是生活重要基地，市場老化很多人尋找過去記憶，希望以老空間找回夢想基地，透過藝術文化工程進駐，加上AR科技運用，將人潮引進傳統市場，重新打造夢想基地，讓老市場重現生機。

印尼青年傳教士Tony（左二）將雜貨店整修後像餐廳環境舒適，成為傳教、聚會好所在。（記者陳文嬋攝）

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