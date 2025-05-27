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    守護瀕危植物「石龍尾」棲地 志工投入冬山松樹門湧泉環境營造

    被列入瀕危植物的石龍尾。（林保署宜蘭分署提供）

    被列入瀕危植物的石龍尾。（林保署宜蘭分署提供）

    2025/05/27 20:08

    〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣冬山鄉松樹門湧泉是瀕危植物「石龍尾」重要生育地，林業及自然保育署宜蘭分署今天（27日）偕同地方人士撈除水底藻類，整理水域環境，讓石龍尾獲得更好的生存空間。

    冬山鄉松樹門湧泉是居民用水、農田灌溉水源，也是列入紅皮書的瀕危植物石龍尾重要生育地。林保署宜蘭分署監測發現，極端氣候影響，湧泉池水質近年來出現優養化，大量藻類孳生導致水域溶氧量下降，光照也明顯不足，使石龍尾生存空間受到壓縮。

    林保署宜蘭分署協調冬山鄉公所、鹿埔村辦公室、松樹門鎮安宮，辦理松樹門湧泉瀕危物種棲地營造環境教育活動，冬山鄉長林峻輔昨天號召地方志工加入，50多名工作人員下水撈除藻類，整理水域環境，改善石龍尾的生長空間。

    林保署宜蘭分署說，這次瀕危物種棲地營造活動，展現在地居民在自然保育中扮演的重要角色，宜蘭分署將持續結合社區力量深化國土生態綠網建構，守護蘭陽平原湧泉埤圳的多樣性生態棲地。

    大批志工投入冬山鄉松樹門湧泉棲地營造，讓石龍尾獲得更好生存空間。（林保署宜蘭分署提供）

    大批志工投入冬山鄉松樹門湧泉棲地營造，讓石龍尾獲得更好生存空間。（林保署宜蘭分署提供）

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