不是營養不良！彰化網紋洋香瓜果粒大縮水 竟與冷熱有關

永靖鄉農會舉辦網紋瓜評鑑會，今年參賽的果粒都縮水不少。（記者顏宏駿攝）

2025/05/27 18:18

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣永靖鄉農會今天舉辦網紋洋香瓜評鑑會，來自彰化縣10個鄉鎮共30組農友有參賽資格，他們雖然都是「種瓜達人」，不過今年網紋瓜的生長期氣溫低，造成果粒「大縮水」。農會人員說，今年洋香瓜普遍都比較小顆，「不是營養不良」也不是「農民不會種」，主要是天氣冷，是無法克服的栽培障礙。

負責總評審的台中區農改場副研究員錢昌聖說，今年冬季特別寒冷，衝擊到網紋瓜的生長，平均「縮水」約1成，這次永靖農會舉辦的比賽，有不少組報名參賽，但絕大部分都未達每顆1.6公斤的標準而被刷下來，能進入正式比賽的30組都是「種瓜達人」。果粒小，瓜的網紋就非常漂亮，口感和甜度也讓人驚豔。

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錢昌聖指出，今年冬季異常寒冷，考驗瓜農的種瓜技術，通常在植株在授粉後約50天，果粒才會成熟，時間拖長才採摘，果粒雖種出較大顆的網紋瓜，但瓜果內部恐會發酵，嚴重影響風味。如果想種出跟往年大顆的網紋瓜，唯一的辦法就是在溫室內加熱，但這並不符合成本。

網紋洋香瓜連兩屆冠軍瓜農詹閔帆說，今年的低溫是最大的裁培障礙，裁培時間必須拉長，就導致病蟲害增加，也增加果腐的比例，挑選上，紋路愈浮凸愈好，現採的洋香瓜建議候熟一星期，風味更佳。

永靖鄉農會祕書林瑞敏也指出，今年受氣候影響，洋香瓜個頭偏小，但風味不變，符合規格的洋香瓜，目前拍賣價最高來到每公斤240元，與去年差不多，農會也有洋香瓜禮盒銷售，每顆600元，維持與去年一樣價格，消費者可多選購。

今年的網紋瓜顆粒小、紋路深，價格跟去年差不多。（記者顏宏駿攝）

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