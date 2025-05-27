全中運高雄市選手勇奪40金56銀 陳其邁表揚頒發2010萬獎金

全中運高雄市選手勇奪40金、56銀，陳其邁表揚頒發2010萬獎金。（高雄市教育局提供）

2025/05/27 18:50

〔記者黃良傑／高雄報導〕114年全國中等學校運動會高雄市獲獎選手，今天在四維行政中心中庭廣場，接受市長陳其邁表揚，今年全中運高雄代表團共獲金牌40面、銀牌56面、銅牌58面，合計154面獎牌，市長並頒給2名刷新4項大會紀錄選手，以及獲得前三名選手，總金額達到2010餘萬元獎勵金與訓練輔助金，嘉勉選手們發揮實力再創佳績。

此次破大會紀錄選手有大仁國中李瀚同學，分別在國男組游泳200公尺自由式決賽、國男組游泳100公尺自由式決賽，泳破大會紀錄奪金，同時也在國男游泳4×100公尺自由式接力第一棒，再破自由式50公尺大會紀錄。

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高師大附中李佳勳同學也於高女組游泳200公尺蛙式決賽，破大會紀錄並勇奪金牌，表現優異。

各項競賽種類錦標部分，鼓山高中榮獲高女組舉重及高男組卡巴迪總錦標第一名、鼎金國中榮獲國女組卡巴迪總錦標第一名、湖內國中榮獲國女組舉重總錦標第一名、桃源國中榮獲國女組柔道總錦標第一名、新莊高中高男組網球總錦標第一名，以及高雄中學同時榮獲高男組及高女組羽球總錦標第一名。

陳其邁說，高雄市致力於推展學生運動發展，全中運獲獎選手可獲頒獎勵金，金牌頒發4萬元、銀牌頒發2萬元、銅牌頒發1萬2000元，第四名到第六名也依序頒發1萬元、8000元及5000元，也頒給教練及學校獎勵金。

除了獎勵金，前3名獲獎選手另設立獲獎選手訓練輔助金，獲得金牌選手每個月頒發8000元、銀牌4000元、銅牌3000元，共頒發12個月，以此鼓勵本市選手積極爭取佳績。

陳其邁說，全國中等學校運動會是我國規模最大、等級最高的學生運動賽事，選手們的優異表現讓高雄市大放異彩，也希望藉由表揚大會，感謝基層教練、指導老師們對選手們辛勤培育與不懈支持，期盼未來能夠培養更多優秀的運動選手，市府會做大家最堅強後盾，激勵高雄市選手再創佳績。

全中運高雄市選手表現優異，市長陳其邁表揚獲獎選手。（高雄市教育局提供）

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