胡志強、蔣勳、謝震武、齊豫！佛光山惠中寺34名人29天接力開講

佛光山惠中寺「未來與希望」系列講座邁入第11年，今年講座主題「向前有路」，將於5月31日起展開29天接力式免費開講。（惠中寺提供）

2025/05/27 18:11

〔記者蔡淑媛／台中報導〕佛光山惠中寺「未來與希望」系列講座邁入第11年，今年講座主題「向前有路」，邀請胡志強、陳亞蘭、蔣勳、謝震武、齊豫等34位名人，將於5月31日起展開29天接力式免費開講，惠中寺覺居法師表示，佛門中「佛以一音演說法，眾生隨類各得解」透過名人分享人生故事，讓大家有向前走的堅強與勇氣。

講座邀請34位當代名師，從人文藝術、健康養生、佛法、科學和教育、傳統戲曲、中國古典文學等不同角度，引領聽眾重新看見內在的力量，覺居法師表示，今年邀請甫出新書的前市長胡志強、美學大師蔣勳、超慢跑達人徐棟英等名人講師，透過每個人不同的成長故事，到惠中寺分享生命。系列講座能在惠中寺新址大殿現場聽講，也能線上同步收聽。

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今年講座邀請34位當代名師，心定和尚、陳亞蘭、胡志強、郝旭烈、覺居法師、李佳芬、徐棟英、楊月娥、謝哲青、慧寬法師、翁國昌、李崇義、謝文憲、沈春華、江振誠、洪蘭、覺培法師、陳昭瑋、李鴻源、李旭東、曲全立、妙光法師、蔣勳、謝震武、陳月卿、王文靜、陳怡蓁、陳義芝、施璧玉、黃昶然、歐麗娟、齊豫、李建復、心保和尚，進行29場的生命演繹。

凡線上報名持QRCODE 辨識親蒞現場聆聽者，滿10場、20場即可免費兌換2025未來與希望向前有路「精進學習限量好禮」，並加碼送參加「法師場」5月31日、6月08日、6月15日、6月28日場次，前500名現場聽眾，將獲得限量「向前有路專屬文創禮」。

講座邀請齊豫等34位當代名師演講。（惠中寺提供）

惠中寺覺居法師表示，佛門中「佛以一音演說法，眾生隨類各得解」透過名人分享人生故事，讓大家有向前走的堅強與勇氣。（記者蔡淑媛攝）

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