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    善化慶安宮端午送1000個香包 吃西瓜比賽清涼一下

    台南善化慶安宮端午節將贈送1000個杮子或葫蘆造型的香包給民眾。（記者劉婉君攝）

    台南善化慶安宮端午節將贈送1000個杮子或葫蘆造型的香包給民眾。（記者劉婉君攝）

    2025/05/27 19:15

    〔記者劉婉君／台南報導〕台南市定古蹟善化慶安宮每年端午節都會開啟百年古井，讓民眾盛取午時水，31日端午節當天更會贈送艾草及杮子、葫蘆造型的香包，還有道長點雄黃、呷西瓜比賽等活動。

    善化慶安宮端午節活動每年都吸引許多民眾前往參加，廟方今年準備了象徵「事事如意」的杮子造型香包，以及象徵財源廣進的葫蘆造型香包，共計1000個，當天發送眾。

    活動31日上午8點30分開始，現場贈送艾草，9點開始還有親子香包製作，自己動手縫製香包，另有普洱茶的品茶會，還可現場報名吃西瓜比賽，以及免費的啤酒、魯菜、冰棒等，消暑氣同時也增加活動的趣味。

    上午11點現場親子一起午時立蛋，道長為民眾點雄黃驅邪避凶，廟方也將邀請多位有福份的長者為民眾繫五色長命縷。

    上午11點15分在道長祈福後，開古井取午時水，開放民眾持容器盛裝回家淨身或淨宅，除穢保安康。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    善化慶安宮將於端午節當天舉行百年古井取午時水除穢活動，準備1000個香包將送給民眾。（記者劉婉君攝）

    善化慶安宮將於端午節當天舉行百年古井取午時水除穢活動，準備1000個香包將送給民眾。（記者劉婉君攝）

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