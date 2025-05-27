彰化火化場說明會場面火爆 鄉親怒轟：欺負在地人

縣議員洪騰明要求縣府在二林場另辦火化場說明會。（記者張聰秋攝）

2025/05/27 19:28

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣是全台唯一沒有火化場的縣市，縣府規劃在芳苑鄉草湖村設置「生命園區」，卻引發強烈反彈。原先說明會多次遭到抗議而流會，縣府並未喊停，今天下午再度捲土重來，分別在芳苑鄉福海宮與彰化市原住民會館同步舉辦兩場說明會，但反對聲浪依舊沸騰。縣府會後強調，會完整記錄民眾在說明會提出的意見，並依照規定納入環說書，供委員後續審議參考，後續也將依環評委員審議結論辦理該案。

彰化市場湧入約300人，包括三輛遊覽車與自行前往者，現場抗議民眾高喊火化場滾蛋，不少人頭綁布條、全程吹哨干擾，更要求主辦單位用台語簡報。即使場面混亂，顧問公司仍花了約20分鐘說明整體規劃內容，但說明尚未結束，場內外反對聲音不斷，民眾堅持要縣府撤案、終止環評程序，並高喊「可以蓋，但不要蓋在我家旁邊！」

請繼續往下閱讀...

自救會質疑，火葬場預定地位於二林監獄旁，卻不在二林辦說明會，反而辦在40公里外的彰化市，根本是欺負在地人，找外人來支持。來自二林鎮趙甲里的謝姓民眾怒批，環評強調彰化沒火化場，卻不提鄰近縣市資源，強調每縣市都要蓋火化場根本荒謬。他更質疑，彰化已有9座焚化爐與SRF廠，污染幾乎都集中在二林與芳苑沿海，現在還要再蓋火化場，是否要讓當地變成肺癌熱區？「要蓋火化場，先關掉幾座焚化爐再說！」

在地縣議員洪騰明與彰化市、花壇鄉、芬園鄉選區縣議員陳銌銌等人也到場關切。洪騰明強調，說明會應以台語進行，讓鄉親聽得懂。他認為雖然預定地在芳苑，但二林就在隔壁，影響最大，卻沒在當地開說明會，程序不合理。他也要求縣府公開最初15處選址及刪除原因，「要讓二林人接受，也要他們甘願才行！」

對此，民政處長劉玉平指出，公開會議目的在蒐集民眾意見，依法並無指定地區，但因火化場是全縣性設施，縣府仍選擇在所在地及彰化市各辦一場公開會議。

二林鎮居民反對火化場設在我家附近。（記者張聰秋攝）

抗議民眾場內猛吹哨子表達不滿。（記者張聰秋攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法